El presidente Gustavo Petro volvió a irrumpir en el debate internacional sobre la creciente tensión entre Nicolás Maduro y Donald Trump, y lo hizo con un mensaje directo al mandatario estadounidense en medio del choque diplomático por el cierre del espacio aéreo venezolano y el aumento de la presencia militar en el Caribe.

A través de un pronunciamiento público, Petro planteó que Washington debe dejar de escalar la confrontación y, por el contrario, abrir la puerta a un diálogo entre los propios venezolanos, sin imposiciones externas. Su propuesta incluyó incluso una sede neutral en Colombia.

Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reunan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor. https://t.co/zfRyA396SJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

El mensaje llega en un momento especialmente sensible: Estados Unidos mantiene su despliegue militar más grande en la región en los últimos años, mientras Maduro acusa que la estrategia antidrogas anunciada por Trump busca preparar las condiciones para sacarlo del poder.

Petro, sin mencionar directamente ese señalamiento, insistió en que el camino debe ser político y no militar, y que la región debe acompañar soluciones pactadas y no intervenciones.

La propuesta del jefe de Estado se suma a sus recientes advertencias sobre los riesgos que implica que gobiernos extranjeros intenten tomar control del espacio aéreo de otro país, un escenario que calificó como una amenaza directa al concepto de soberanía.

Con su nueva declaración, Petro busca posicionarse nuevamente como mediador regional y poner a Colombia en el centro de un eventual proceso de negociación, justo cuando aumenta la incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington y Caracas.

