Este 17 de diciembre, el Distrito informó sobre un grave hallazgo de residuos peligrosos en el espacio público del norte de Bogotá, específicamente en la carrera 19 con calle 104.

En este punto fueron encontrados tubos con sangre, jeringas usadas y otros desechos de riesgo biológico, lo que representa una amenaza directa para la salud de los ciudadanos y el ambiente.

La Uaesp calificó la situación como inaceptable y actuó de manera inmediata, coordinando labores de limpieza junto con la Secretaría de Ambiente, la Alcaldía Local de Usaquén y con acompañamiento de la Policía de Bogotá.

Además de retirar los residuos, las autoridades iniciaron un proceso de verificación para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

El mensaje enfatiza que los generadores de residuos peligrosos tienen la obligación legal de manejar estos desechos de forma adecuada, a través de operadores especializados y autorizados, y que está prohibido abandonarlos en la vía pública.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones policivas e incluso consecuencias penales, añadió el Distrito.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, calificó el hecho como inaudito e inadmisible, reiteró el enorme riesgo que implican este tipo de acciones y anunció que se evaluarán las acciones legales pertinentes. El llamado final es a la corresponsabilidad ciudadana para proteger la salud pública y mantener una ciudad más segura y limpia.

Esto es inaudito e inadmisible, los equipos de @Bogota atendieron la situación pero es necesario hacer un llamado para que este tipo de cosas no sucedan. El riesgo de estas acción es enorme y procederemos a explorar las acciones legales pertinentes. Adjunto imágenes… https://t.co/9QF5Lhcn93 pic.twitter.com/PbRuQqdv38 — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) December 17, 2025

