Las autoridades de Japón emitieron este lunes una urgente orden de evacuación para más de 13.000 personas, luego de que un terremoto de magnitud 7,6 sacudiera con fuerza gran parte del norte y el este del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Alerta de tsunami en Japón tras terremoto de magnitud 7,6 que sacudió con fuerza el norte del país)

Aunque en las primeras horas no se habían reportado víctimas mortales ni daños materiales de gran envergadura, la situación generó preocupación nacional debido a la intensidad del sismo y a la posibilidad de un tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó de inmediato una alerta de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, advirtiendo que las olas podrían alcanzar alturas peligrosas en zonas costeras.

Lee También

La entidad pidió a los habitantes de estas regiones alejarse de playas, ríos y áreas bajas, y dirigirse a refugios habilitados. Las autoridades locales reforzaron los llamados a evacuar rápidamente, ante el riesgo de que el movimiento telúrico provocara cambios repentinos en el nivel del mar.

Videos del terremoto en Japón hoy 8 de diciembre

“Japón”: Por el terremoto de magnitud 7.6 que sacudió este lunes el norte de Japón, la Agencia Meteorológica emitió alerta de tsunami de hasta tres metros y ordenó evacuar a más de 13 mil personas. El sismo ocurrió a las 23:15 hora local. pic.twitter.com/vKrj2jjdnK — ¿por qué es tendencia? (@estendenciaensv) December 8, 2025

Un fuerte terremoto de 7,6 grados se sintió en Japón. En el video se ve la fuerza del sismo y el pánico de quienes grababan. pic.twitter.com/FUpMRgb1xc — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) December 8, 2025

#ÚLTIMAHORA

Así fue como se vivió el terremoto de magnitud 7.6 que sacudió Japón hoy 📷Redes Sociales Aquí los detalles https://t.co/2glqe5No8V pic.twitter.com/sRgjP7sTT4 — Milenio (@Milenio) December 8, 2025

📽️ Impactante registro del terremoto 7.6 en Aomori, Japón 🌍 Hoy compartimos un video que muestra la fuerza de la naturaleza en su máximo esplendor: el potente sismo de magnitud 7.6 que sacudió Aomori, Japón. 🇯🇵⚠️ pic.twitter.com/2Nq55KzVJE — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) December 8, 2025

La noche está complicada en Japón. Terremoto fuertísimo en la zona de Hokkaido y Tohoku. Se espera un tsunami de hasta 3 metros de altura. Tohoku también es la zona donde ocurrió el gran terremoto de 2011. Espero que hayan los menores daños posibles 🙏

pic.twitter.com/BpO1F4zfcX — Camila (Nippon-chan) 🌸 (@ElViajeDeNippon) December 8, 2025

Según el reporte oficial, el epicentro del terremoto se ubicó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 50 kilómetros. El sismo ocurrió a las 23:15 hora local (14:15 GMT) y se sintió con fuerza en localidades de las prefecturas afectadas, así como en amplias zonas del país.

La JMA detalló que, debido a su profundidad intermedia, el movimiento se percibió con especial intensidad en áreas urbanas densamente pobladas.

Los primeros reportes comenzaron a circular minutos después. En Hokkaido, la isla más septentrional del archipiélago japonés, dos personas resultaron heridas tras sufrir caídas durante el temblor.

En Aomori, por su parte, se reportaron al menos seis lesionados, algunos de ellos atendidos en centros médicos locales. Aunque no se han dado detalles sobre la gravedad de las heridas, los equipos de emergencia continúan monitoreando la situación.

Entre los puntos más afectados se encuentra un hotel en la ciudad de Hachinohe, donde varias personas habrían sufrido lesiones durante la evacuación o por el desprendimiento de objetos.

Hasta el momento, no se han registrado daños estructurales significativos ni colapsos de edificaciones, aunque las autoridades continúan realizando inspecciones en puentes, carreteras y líneas ferroviarias para descartar afectaciones mayores.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y dispositivos móviles comenzaron a circular masivamente en redes sociales. Videos que muestran lámparas oscilando violentamente, estantes desplomándose y personas refugiándose bajo mesas rápidamente se viralizaron, evidenciando el impacto del fenómeno.

Muchos usuarios compartieron sus testimonios, describiendo el sismo como uno de los más fuertes experimentados en los últimos años en la región.

Así se vivió el terremoto en Japón: con temor, evacuaciones urgentes y una respuesta rápida de las autoridades, que continúan en máxima alerta ante posibles réplicas y la evolución del riesgo de tsunami.

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.