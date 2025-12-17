Aún faltan varios meses para que ruede el balón en el Mundial de fútbol de 2026, pero las especulaciones ya comenzaron a tomarse la conversación deportiva. En esta ocasión, fue la astróloga Mhoni Vidente quien encendió el debate al revelar cuál sería, según sus lecturas, el seleccionado que se quedaría con el título en la próxima Copa del Mundo.

La pitonisa, conocida por sus pronósticos sobre acontecimientos de alto impacto, aseguró que Argentina volvería a consagrarse campeona, logrando un inédito bicampeonato tras la corona obtenida en Catar 2022. De acuerdo con su interpretación astrológica, el combinado albiceleste llegaría al torneo con una base sólida y una nueva generación de futbolistas capaz de asumir el protagonismo luego del retiro de varias de sus figuras históricas.

Mhoni Vidente explicó que, en su visión, la selección argentina contaría con equilibrio en sus líneas, liderazgo dentro del vestuario y una conexión especial con su hinchada, elementos que, según ella, serían clave para repetir la hazaña mundialista en territorio norteamericano.

No obstante, la astróloga también mencionó a otras selecciones con opciones de levantar el trofeo. España, Brasil y Portugal, afirmó, podrían dar la sorpresa en un campeonato que estaría marcado por resultados inesperados y eliminaciones tempranas de equipos que hoy figuran como favoritos.

Las declaraciones no tardaron en causan reacciones divididas. Mientras algunos seguidores celebraron el vaticinio y recordaron aciertos previos de la astróloga, otros se mostraron escépticos y recalcaron que el fútbol es un deporte impredecible, donde los pronósticos rara vez se cumplen al pie de la letra.

El Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo. Por primera vez participarán 48 selecciones y la competencia se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, un formato que incrementará la cantidad de partidos y elevará la exigencia deportiva y logística.

En medio de la expectativa, ya se conocen algunos detalles del calendario. La selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, enfrentará al equipo liderado por Cristiano Ronaldo el próximo 27 de junio, a las 7:30 de la noche, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Mientras se acerca la cita mundialista, la predicción de Mhoni Vidente se suma al cúmulo de teorías y análisis que rodean el torneo, avivando la conversación y la ilusión de millones de aficionados alrededor del mundo.

