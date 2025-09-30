El astrólogo Daniel Daza volvió a provocar debate con sus declaraciones sobre el panorama político de Colombia. En una reciente conversación, recordó predicciones hechas hace cuatro años, en medio de la elección de Gustavo Petro, y aclaró los alcances de sus palabras frente a algunos personajes de la política nacional, en especial el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Daza explicó que en ese entonces había señalado que surgiría un personaje que tendría protagonismo político y que marcaría diferencia en el escenario nacional, pero nunca dijo que sería presidente.

(Vea también: Astrólogo fue amenazado de muerte por predecir culpabilidad de Álvaro Uribe y salió del país)

El astrólogo fue enfático en señalar que Daniel Quintero “no tiene carta astral para llegar a ese cargo” y que, aunque por fuera de Medellín mantiene cierta visibilidad, dentro de la ciudad su imagen se vio muy afectada.

“En Medellín está desgastado. Por fuera logra mantenerse en la conversación política, pero las denuncias, los cuestionamientos y la baja en su popularidad lo han afectado demasiado. Eso no se puede desconocer”, agregó.

En cuanto al futuro del país, Daza recordó que Colombia es del signo Cáncer, al que describió como de frecuencia femenina. Según él, eso marca una ruta clara hacia lo que sucederá en las próximas elecciones.

“Colombia es como la mamá de los demás países: aquí llegan, aprovechan lo que pueden y se van. Pero al ser un país de signo Cáncer, lo que viene es interesante, porque estamos entrando en un ciclo muy fuerte para este signo, en el que se darán triunfos importantes”, explicó.

De acuerdo con su visión astrológica, el año 2026 tendrá una influencia determinante. Daza señaló que su predicción desde hace años fue que, si la izquierda llegaba al poder, tendría dos periodos consecutivos liderados por Petro y su corriente política. Sin embargo, aclaró que el verdadero giro estará en el liderazgo femenino.

“Lo dije hace tiempo y lo repito ahora: antes del 30 de junio de 2026, la persona que llegará a la Casa de Nariño será una mujer. Ese es el cambio que nos marca la carta astral de Colombia. Será un liderazgo femenino el que tome las riendas del país”, afirmó.

El astrólogo también anunció que próximamente hará un nuevo análisis en sus redes sociales, donde revisará las cartas astrales de los opcionados presidenciales y cómo estas se relacionan con el destino de Colombia. “Hace cuatro años hice el mismo ejercicio y se cumplieron varias cosas. Ahora quiero volver a hacerlo, mirar la carta astral del país y ver cómo encajan los nombres que suenan. Todo lo estaré compartiendo en mis redes sociales en un live dedicado a este tema”, adelantó.

Al mencionar posibles candidatas, Daza hizo referencia a la exministra de Salud Carolina Corcho, asegurando que tiene una carta astral muy favorable. “Ella podría ser una opción. Su carta es buena, muestra posibilidades de liderazgo. No estoy diciendo que será la próxima presidenta, pero sí que tiene condiciones astrológicas que podrían llevarla lejos”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que su predicción central se mantiene firme: “El próximo presidente de Colombia será mujer. Eso está marcado en la carta del país. Es un cambio inevitable y necesario”.

Con estas declaraciones, Daniel Daza no solo descarta la posibilidad de que Daniel Quintero llegue a la presidencia, sino que pone en el centro del debate la idea de un liderazgo femenino como el futuro inmediato de la política colombiana. Sus palabras, como siempre, causan discusión y expectativa, especialmente en un país donde las elecciones presidenciales de 2026 ya comienzan a perfilarse como uno de los procesos más decisivos de los últimos tiempos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.