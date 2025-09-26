El panorama electoral para 2026 comienza a agitarse dentro del Pacto Histórico luego de que Daniel Quintero y Carolina Corcho se apartaran del anuncio que hizo el Pacto Histórico sobre no hacer una consulta.

La decisión se da en un contexto de tensiones internas en la coalición de gobierno, que un día antes anunció que desistía de hacer una consulta popular el próximo 26 de octubre para escoger a su candidato único.

En su lugar, el comité político del Pacto Histórico definiría un nuevo mecanismo que garantizara una sola aspiración presidencial en nombre de esa colectividad. Ese anuncio pareció ser ignorado por Quintero y Corcho.

Pese a la determinación de la colectividad, el presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo. A través de su cuenta de X, señaló: “El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos”.

El mensaje fue interpretado como un respaldo a Quintero, quien ya había anticipado que inscribiría su aspiración presidencial en la Registraduría, independientemente de lo que resolviera la coalición.

En ese orden de ideas, Quintero y Corcho toman ventaja y presionan a los otros precandidatos del Pacto Histórico, que deberán decidir si acatan la directriz emitida o se suben a la consulta, que es el mecanismo que más le suena al presidente Petro —quien abiertamente parece participar en política—.

¿Qué pasó con la consulta del Pacto Histórico?

El trasfondo de esta decisión está ligado al fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) del pasado 17 de septiembre, que avaló la fusión del Pacto Histórico como partido político, pero con excepciones. El tribunal autorizó la integración con la condición de excluir a movimientos como Colombia Humana y Progresistas, ambos fundados y liderados por Petro.

La medida dejó sin posibilidades de participar en la eventual consulta a figuras con peso dentro del Pacto como María José Pizarro, Gloria Flórez, Gustavo Bolívar o Susana Muhamad, lo que habría motivado el cambio de rumbo en el mecanismo de selección interna.

En el caso de Bolívar, este viernes explicó en X que está decidiendo su futuro político, ya que no está de acuerdo con la presencia de Quintero en la consulta, motivo por el cual se bajaría de su precandidatura.

La decisión que estoy tomando no es si voy o no a la consulta. Es lo de menos. La cuestión es, si vamos a entregar las luchas históricas de la izquierda a la cleptocracia, si sacamos unos bandidos del poder para meter otros. Si ponemos en riesgo el frente amplio haciendo dos… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 26, 2025

