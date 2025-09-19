La consulta interna del Pacto Histórico avanza, aunque recientemente el Consejo Nacional Electoral señaló que los precandidatos que han estado en los partidos de Colombia Humana y Progresistas no podrían estar allí.

Aprovechándose de esto, en redes sociales y medios de comunicación surgió un rumor que decía que Gustavo Bolívar se retiraba de la contienda preelectoral. Esto es mentira y, según el mismo precandidato, todo fue orquestado por la campaña de Daniel Quintero.

En un video, el exdirector del DPS aparece desmintiendo esa versión y afirma que fue “el gerente de la campaña de Daniel Quintero” el que lanzó esa “fake news”. “Qué mentiroso es. Esto es tramposo porque quieren desincentivar la participación de nuestros líderes…”, aseguró Gustavo Bolívar.

“¿Cómo me voy a bajar de la consulta si punteo todas las encuestas? Es el relato tramposo que siembran para captar a nuestros líderes en el territorio”, también escribió el precandidato.

Pero no lo lograrán. Aquí estaré como un poste impidiendo que la lucha de tantas décadas no… https://t.co/3jHBo9ce2Q pic.twitter.com/YSQvr8vIBb — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 18, 2025

Y es que la pelea entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero está casada desde hace varias años. A Bolívar no le ha gustado en absoluto la presencia de Daniel Quintero en la consulta interna del Pacto Histórico y hasta ha señalado al exalcalde de Medellín de “oportunista”. También, en diferentes espacios, ha confrontado sus ideas y ha demostrado que es inviable hacer varias de las cosas que promete.

Esa confrontación, dice Gustavo Bolívar, ha provocado que Daniel Quintero use todas las artimañas posibles para sacarlo del camino, pues, en diferentes espacios, una mayoría de colombianos ha mostrado su apoyo total al exsenador.

Gerente de la campaña de Gustavo Bolívar se va con Daniel Quintero

Daniel Quintero no ha respondido a estas feas acusaciones, que lo dejan como un candidato tramposo, que busca desestabilizar a sus contradictores, a pesar de que estén en la misma esfera de la política.

Pero lo que hizo fue recibir con agrado a una nueva ‘pieza’ en su equipo. Se trata de Maritza Gutiérrez, quien asesoró a Gustavo Bolívar durante mes y medio, cuando fue director de Prosperidad Social (DPS). La noticia la dio el jefe de campaña de Quintero, Juan David Duque, quien compartió una foto con Maritza.

Posteriormente, el mismo precandidato envió un mensaje en sus redes sociales, para darle más visibilidad.

Bienvenida Maritza, con certeza la experiencia que tienes después de haber liderado una campaña en Bogotá nos va a ayudar a ganar la consulta y a derrotar al Uribismo mafioso en el 2026. https://t.co/L42NkAwmeD — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) September 18, 2025

