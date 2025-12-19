Luego de un ataque terrorista del Eln que dejó seis soldados muertos y cerca de 30 heridos, Gustavo Petro anunció que el Gobierno recurrirá a la figura de la urgencia manifiesta para reforzar la protección de las bases militares en todo el país.

De acuerdo con el mandatario, la decisión contempla una inversión de 1 billón de pesos destinada a la compra de sistemas antidrones, según informó Blu Radio.

El presidente explicó que la orden fue impartida en un consejo de seguridad, lo que permitirá acelerar los procesos de contratación sin acudir a licitaciones ordinarias. La medida se ampara en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que autoriza la contratación directa en situaciones de extrema urgencia.

“En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen un billón de pesos para todo el país. Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos. Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”, indicó el Jefe de Estado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la inversión corresponde a la primera fase de un proyecto estratégico nacional enfocado en la neutralización de drones.

El funcionario advirtió que, aunque las Fuerzas Militares lograron contrarrestar el 95 % de los ataques registrados en 2025, la amenaza continúa en expansión y representa un riesgo directo para la seguridad nacional.

“Por ello, el señor presidente de la República autorizó avanzar en una urgencia manifiesta y la gestión de 1 billón de pesos para desarrollar la Primera Fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones”,

¿Cuántos ataques con drones se registran en Colombia?

De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, durante 2024 se documentaron 115 ataques con este tipo de dispositivos, mientras que en 2025 el número siguió en aumento.

Estos hechos comprometieron tanto a personal militar como a civiles, como ocurrió en la base militar de Aguachica, en Cesar, y en incidentes registrados en Antioquia, donde la caída de helicópteros militares dejó 13 personas fallecidas.

Aunque las Fuerzas Militares habían destinado recursos previamente para enfrentar este tipo de amenazas, los datos evidencian la necesidad de una respuesta más sólida frente al uso de drones con fines terroristas.

