El presidente Gustavo Petro puso un freno público a cualquier intento de injerencia militar extranjera y dejó claro que ningún mandatario puede dar órdenes a las Fuerzas Armadas de otro país, en medio de la creciente tensión regional y los llamados a una supuesta integración militar entre Colombia y Venezuela.

Según explicó el jefe de Estado, la única vía legítima para una eventual unión entre naciones como Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador pasa exclusivamente por el poder constituyente y la soberanía popular, recordando que ese tipo de procesos solo pueden darse por decisión directa de los pueblos y no por imposiciones políticas o militares.

Petro fue enfático en señalar que, mientras ese escenario no exista, no hay posibilidad de subordinación entre ejércitos. En ese sentido, recalcó que así como Colombia no puede dar instrucciones al Ejército venezolano, tampoco ocurre a la inversa, descartando cualquier forma de mando cruzado entre fuerzas armadas.

“Él no puede dar órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten —como ya estuvieron unidas en la historia—, y de que Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela vuelvan a estar juntas, es a través del poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no ocurra, nadie puede dar órdenes al otro Ejército: yo no puedo darle órdenes al Ejército de Venezuela, ni allá pueden darle órdenes al Ejército de Colombia”, dijo el presidente.

Petro arremetió contra el ELN

En su pronunciamiento, el mandatario también hizo referencia al ELN, al que calificó como la única organización armada binacional, integrada por ciudadanos colombianos y venezolanos.

Sobre este grupo, recordó su vinculación directa con el tráfico de cocaína, el traqueteo y el asesinato de campesinos, desmarcando cualquier narrativa que intente presentar ese tipo de estructuras como proyectos de integración regional.

Las declaraciones del presidente se conocen en un contexto de alta sensibilidad política y militar en la región, marcado por discursos de confrontación y llamados simbólicos a la unidad armada, que desde Bogotá fueron descartados de plano.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.