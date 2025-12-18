El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar las decisiones judiciales que llevaron a la privación de la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y defendió su trayectoria académica y profesional. En un mensaje con tono crítico, el mandatario se preguntó si no es válido cuestionar fallos judiciales y planteó que resulta injustificado que un profesor, con doctorado en economía y dedicado durante décadas a la docencia, enfrente una medida de aseguramiento.

Petro afirmó que Bonilla no puede ser reducido a su paso por el Ministerio de Hacienda y sostuvo que su gestión estuvo marcada por resultados económicos que, según dijo, contribuyeron a la reducción de la pobreza en el país. El presidente sugirió que la decisión judicial estaría influenciada por el hecho de que Bonilla hizo parte de su gobierno y por las decisiones fiscales que tomó en un contexto complejo, en el que, aseguró, se debatía entre asumir una crisis económica o cumplir compromisos heredados del Gobierno anterior.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado fue más allá de la defensa política y lanzó un mensaje simbólico al exministro. Petro pidió a Bonilla que, desde el centro de reclusión en el que se encuentre, dicte clases de economía a las personas privadas de la libertad.

“Le pido al profesor Bonilla en el centro de reclusión donde esté, iniciar las clases de economía a los presos de Colombia. La justicia siempre florece y deja atrás el odio”, dijo el primer mandatario.

Petro también recordó casos del pasado en los que profesores e intelectuales fueron privados de la libertad y, años después, declarados inocentes. Mencionó al doctor Beltrán y al sociólogo Orlando Fals Borda como ejemplos de personas que, según su relato, fueron perseguidas en contextos de presión política y gobiernos autoritarios, para luego ser absueltas.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.