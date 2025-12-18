Después de un consejo extraordinario de seguridad llevado a cabo en Popayán, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que el Gobierno no descarta el uso de bombardeos en el departamento del Cauca si las condiciones operacionales así lo exigen. La declaración se dio en medio del análisis de la situación de orden público en esta región, una de las más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y hechos recientes de violencia.

El ministro también señaló que cualquier decisión de este tipo se tomará bajo criterios operacionales, jurídicos y de protección a la población civil. Además del anuncio sobre posibles bombardeos, el jefe de la cartera de Defensa informó un refuerzo significativo de la fuerza pública en el Cauca. Según detalló, al departamento llegarán 312 nuevos policías, así como pelotones adicionales del Ejército Nacional, con el fin de fortalecer el control territorial y mejorar la capacidad de respuesta frente a acciones armadas.

El plan de refuerzo también incluye el despliegue de vehículos blindados, aeronaves y un aumento en la capacidad tecnológica para labores de inteligencia, vigilancia y reacción rápida. De acuerdo con el ministro, estos recursos comenzarán a llegar antes de la primera semana de enero, como parte de una estrategia integral para recuperar la seguridad en la región.

Desde la capital del Cauca y al término del consejo de seguridad, el ministro de Defensa informó además que el presidente de la República planteó la posibilidad de emplear drones con glifosato en zonas donde persista la actividad ilegal. Según indicó, esta alternativa hace parte de las opciones que se analizan para enfrentar economías ilícitas que financian a los grupos armados en el departamento.

Sánchez precisó que cualquier uso de esta tecnología estaría sujeto a valoraciones técnicas y ambientales, con el fin de evitar afectaciones a la salud de las comunidades y al medio ambiente. El ministro subrayó que no se trata de una decisión automática, sino de una medida que requeriría estudios previos y condiciones específicas.

