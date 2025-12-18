Armando Benedetti, que se salvó de ir a la cárcel, sorprendió al soltar una cifra del 12 % de aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia, advertencia que no pasa desapercibida si se tiene en cuenta su influencia.

Sigue a PULZO en Discover

El Ministro de Gobierno se refirió al tema en medio de la negociación que se lleva a cabo entre empresarios y representantes de los gremios trabajadores para conciliar un porcentaje, algo que históricamente se ha dado pocas veces.

Lo cierto es que en el momento en el que se cumplan los plazos, Gustavo Petro es el encargado de determinar por decreto cuál es el aumento que se lleva a cabo para el próximo año en el país.

Precisamente, ahí entra a jugar un papel clave la predicción de uno de los hombres más cercanos al presidente de Colombia, que se ha convertido en una auténtica mano derecha en los últimos años.

Lee También

“Yo creería que la otra semana, lunes o martes (22 o 23 de diciembre), hay sí o sí la declaración del salario vinculado”, afirmó en declaraciones con Blu Radio replicadas recientemente.

Benedetti apuntó al 12 % de subida en el salario mínimo de 2026, algo que si bien no está escrito en piedra sirve para

El cálculo toma como base el salario actual de 2025, que está en alrededor de 1’423.500 pesos mensuales sin incluir el auxilio de transporte. Con un aumento del 12 %, ese salario subiría aproximadamente $171.000, lo que ubicaría el nuevo sueldo mínimo cerca de 1’593.760 pesos al mes antes de agregar el auxilio de transporte.

Este último usualmente también se incrementa en un porcentaje similar y podría ubicarse cerca de 181.000 pesos. Con ambos conceptos incluidos, el ingreso mensual total de un trabajador que devengue el mínimo quedaría alrededor de 1’775.000 pesos, siempre y cuando el auxilio tenga un ajuste equivalente.

Este análisis se hace en medio del debate entre los diferentes sectores que participan en la concertación salarial en Colombia, donde el Gobierno, los sindicatos y los gremios patronales discuten cuánto debe subir el salario mínimo para el próximo año.

En el contexto de estas conversaciones, otras propuestas también han sido planteadas: los trabajadores han presionado por aumentos más altos, cerca del 16 %, lo que llevaría el salario mínimo a cifras superiores a 1’650.000 pesos mensuales, mientras que los empresarios han sugerido un incremento más moderado, alrededor del 7,2 %, que situaría el mínimo en torno a 1’527.000 pesos. Todos estos valores, como el cálculo del 12 %, no incluyen el auxilio de transporte, que generalmente también se ajusta según el porcentaje pactado.

Es importante recordar que el salario mínimo definido por decreto es la cifra que legalmente recibirán millones de trabajadores formales en Colombia y que este monto no solo afecta el ingreso directo de los empleados, sino también variables económicas como la capacidad de compra, la inflación de algunos bienes y servicios, y las cargas sociales de empleadores y trabajadores.

Hasta que no se firme el decreto oficial, estas cifras son proyecciones basadas en posibles escenarios de negociación, por lo que el valor final podría variar si se decide un porcentaje mayor o menor al 12 % propuesto inicialmente.

¿Qué pagos suben con el aumento del salario mínimo en Colombia?

Estos son algunos de los pagos que suben con el aumento del salario mínimo en Colombia:

Aportes a seguridad social: los valores sobre los cuales se calculan los aportes a salud, pensión y riesgos laborales cambian cuando el salario mínimo sube. Esto se debe a que estos aportes están basados en un porcentaje del ingreso, por lo que el monto para salud y pensión que deben pagar tanto empleados como empleadores aumenta automáticamente con el nuevo salario mínimo.

los valores sobre los cuales se calculan los aportes a salud, pensión y riesgos laborales cambian cuando el salario mínimo sube. Esto se debe a que estos aportes están basados en un porcentaje del ingreso, por lo que el monto para salud y pensión que deben pagar tanto empleados como empleadores aumenta automáticamente con el nuevo salario mínimo. Prestaciones sociales: pagos como cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones se calculan sobre el salario mensual. Por esto, al subir el salario mínimo, el valor de estas prestaciones también se incrementa, lo que puede implicar un mayor desembolso para el empleador y más ahorro para el trabajador a futuro.

pagos como cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones se calculan sobre el salario mensual. Por esto, al subir el salario mínimo, el valor de estas prestaciones también se incrementa, lo que puede implicar un mayor desembolso para el empleador y más ahorro para el trabajador a futuro. Costos laborales totales: para las empresas, el costo por empleado no solo sube por el salario, sino también por las cargas sociales y parafiscales (como aportes a cajas de compensación), ya que estos porcentajes aplican sobre el salario actualizado, lo que eleva el costo total de contratar un trabajador con salario mínimo.

para las empresas, el costo por empleado no solo sube por el salario, sino también por las cargas sociales y parafiscales (como aportes a cajas de compensación), ya que estos porcentajes aplican sobre el salario actualizado, lo que eleva el costo total de contratar un trabajador con salario mínimo. Cuotas y servicios indexados: algunos pagos que están indexados al salario mínimo (como ciertos copagos en salud o tarifas que toman como referencia múltiplos del mínimo) también tienden a subir porque sus valores se actualizan con base en el nuevo salario legal vigente.

algunos pagos que están indexados al salario mínimo (como ciertos copagos en salud o tarifas que toman como referencia múltiplos del mínimo) también tienden a subir porque sus valores se actualizan con base en el nuevo salario legal vigente. Multas: también se ven afectadas por el aumento del salario mínimo en Colombia. Esto se debe a que muchas sanciones laborales, administrativas o de tránsito están indexadas al salario mínimo legal vigente, de modo que cuando este sube, el valor monetario aumenta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.