En Colombia, el dólar tocó una TRM de 3.857 pesos sobre las 9 de la mañana del 18 de diciembre. Sin embargo, sobre las 11 de la mañana la divisa se ubicó en 3.874 pesos.

El dólar estadounidense registró una subida global este jueves, impulsado por la cautela de los mercados antes de la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos y de varias decisiones de política monetaria en Europa, detalla Investing.

El índice del dólar avanzó alrededor de 0,1 %, acumulando ganancias recientes, aunque sigue mostrando una caída superior al 9 % en lo que va del año, encaminándose a su peor desempeño anual desde 2017.

Los inversionistas permanecen atentos a nuevos datos del mercado laboral y la inflación en EE. UU., que podrían dar señales sobre el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal en 2026, añade ese medio.

Aunque las nóminas crecieron en noviembre, el aumento del desempleo al 4,6 % refuerza la incertidumbre económica. Analistas consideran poco probable que los datos del IPC, esperado en 3,1 % interanual, generen cambios relevantes en la política de la Fed.

En Europa, la libra esterlina retrocedió antes de la decisión del Banco de Inglaterra, que se espera recorte tasas al 3,75 % tras la desaceleración inflacionaria, aunque el Reino Unido mantiene el IPC más alto del G7.

El euro también cayó levemente mientras el mercado anticipa que el Banco Central Europeo mantendrá las tasas sin cambios.

En Asia, el yen se debilitó antes de la reunión del Banco de Japón, donde se prevé un nuevo aumento de tasas, mientras otras divisas se movieron con cautela a la espera de los datos de inflación estadounidense.

¿Por qué el dólar sube y baja en Colombia?

El dólar sube y baja en Colombia principalmente por la interacción entre factores internacionales y locales que influyen en la oferta y la demanda de divisas.

A nivel global, uno de los elementos más determinantes es la política monetaria de Estados Unidos. Cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, el dólar se vuelve más atractivo para los inversionistas, lo que fortalece su valor frente al peso colombiano.

Por el contrario, si se anticipan recortes de tasas o una desaceleración económica en EE. UU., el dólar tiende a debilitarse. Los precios del petróleo también juegan un papel clave, ya que Colombia es un país exportador.

Cuando el crudo sube, ingresan más dólares al país y el peso se fortalece, haciendo que el dólar baje. Si el petróleo cae, ocurre lo contrario. Otro factor relevante es el riesgo país: la incertidumbre política, las decisiones fiscales, las reformas económicas o la percepción sobre el manejo de la deuda pública pueden generar salida de capitales, presionando al alza el dólar.

En el ámbito local, las decisiones del Banco de la República sobre tasas de interés influyen en la entrada o salida de inversión extranjera. Tasas más altas suelen atraer capitales y fortalecer el peso.

Finalmente, factores coyunturales como elecciones, protestas, calificaciones crediticias o choques externos afectan la confianza de los mercados y provocan fluctuaciones diarias del dólar en Colombia.

