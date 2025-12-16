El comportamiento del dólar en Colombia durante 2025 estuvo marcado por una alta volatilidad, influenciada principalmente por factores externos, que explicaron entre el 70 % y el 80 % de los movimientos de la tasa de cambio, según Corficolombiana.

A nivel global, el debilitamiento del dólar, cercano al 9,4 %, respondió al ciclo de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal y a expectativas de que esta política continúe en 2026.

Este contexto favoreció a las monedas emergentes, incluido el peso colombiano, que acumuló una apreciación del 13,6 % en el año, uno de los mejores desempeños recientes. Sin embargo, en el segundo semestre comenzaron a pesar factores internos.

Entre ellos, el amplio diferencial de tasas de interés frente a economías desarrolladas mantuvo atractivo el carry trade. Además, la estrategia de deuda del Ministerio de Hacienda, con monetización de recursos externos, aumentó la oferta de divisas y contribuyó a la apreciación del peso, aunque este efecto empezó a diluirse en diciembre.

También influyó el llamado trade electoral, ante la expectativa de un posible giro promercado en las elecciones presidenciales de 2026. Para el cierre de 2025, se estimó un dólar alrededor de 3.750 pesos.

En 2026, se proyectó un comportamiento más volátil, con un rango entre 3.550 y 4.150 pesos, condicionado por la situación fiscal y la incertidumbre electoral.

¿Por qué el dólar sube y baja en Colombia?

El dólar sube y baja en Colombia por la combinación de factores internacionales y locales que influyen en la oferta y la demanda de divisas. A nivel externo, el comportamiento del dólar depende en gran medida de la política monetaria de Estados Unidos.

Cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, los inversionistas prefieren activos en dólares, lo que fortalece la divisa y encarece su precio frente al peso colombiano. Por el contrario, cuando las tasas bajan, el dólar tiende a debilitarse.

También influyen la inflación, el empleo y la percepción de riesgo global, que afectan los flujos de capital hacia economías emergentes. En el ámbito interno, el precio del dólar se mueve según la situación económica y política del país. Variables como el crecimiento económico, el nivel de inflación, las decisiones del Banco de la República sobre tasas de interés y la confianza de los inversionistas tienen un papel clave.

Además, Colombia depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, carbón y café, por lo que las variaciones en los precios internacionales de estas materias primas impactan directamente la entrada de dólares.

Otros factores relevantes son el déficit fiscal, el endeudamiento externo y los procesos electorales, que pueden aumentar la percepción de riesgo. En conjunto, estos elementos explican por qué el dólar en Colombia presenta constantes subidas y bajadas a lo largo del tiempo.

