Bill Gates anunció que planea donar prácticamente toda su fortuna durante los próximos 20 años, con el objetivo de no ser recordado como alguien que “murió rico”.

Inspirado en el ensayo ‘El Evangelio de la Riqueza’ de Andrew Carnegie, el cofundador de Microsoft reafirmó su convicción de que acumular riqueza hasta la muerte es moralmente incorrecto, apunta la BBC.

Por ello, decidió modificar la estrategia de la Fundación Gates, creada en el año 2000 junto a Melinda. Según explicó en su blog, la fundación invertirá más de 200.000 millones de dólares hasta 2045, año en el que cerrará definitivamente sus operaciones, un cambio radical frente a los planes iniciales que preveían su continuidad por décadas después de su fallecimiento.

En sus primeros 25 años, la fundación ya ha donado más de 100.000 millones de dólares, con apoyo clave de Warren Buffett. Los recursos se enfocarán principalmente en salud global, erradicación de enfermedades prevenibles, reducción de la mortalidad materna e infantil, lucha contra la pobreza y aprovechamiento de tecnologías como la inteligencia artificial, agrega ese medio.

Además, Gates seguirá destinando fondos a innovación energética y a la investigación del Alzheimer.

Su meta final es clara: salvar y mejorar tantas vidas como sea posible, impulsar un mundo sin enfermedades infecciosas mortales y ayudar a que cientos de millones de personas salgan de la pobreza, aprovechando los avances científicos y tecnológicos actuales.

¿Cuáles son las empresas de Bill Gates?

Bill Gates es un empresario, filántropo y desarrollador de software estadounidense, reconocido mundialmente por ser el cofundador de Microsoft, una de las empresas tecnológicas más influyentes de la historia. Nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Estados Unidos, y desde joven mostró un gran interés por la informática y la programación.

En 1975, junto a su amigo Paul Allen, fundó Microsoft con la visión de llevar un computador personal a cada hogar y oficina. Microsoft se convirtió en líder global del sector tecnológico gracias a productos como el sistema operativo Windows, el paquete de oficina Microsoft Office y, más recientemente, servicios en la nube como Azure, así como soluciones de inteligencia artificial, videojuegos y hardware.

Bajo el liderazgo de Gates, la compañía fue clave en la expansión masiva del uso de computadores personales en todo el mundo. Además de Microsoft, Bill Gates ha impulsado otras iniciativas empresariales y de inversión a través de Cascade Investment, su firma de gestión patrimonial, que participa en sectores como energía, transporte, hotelería y bienes raíces.

También es fundador de Breakthrough Energy, un grupo enfocado en financiar tecnologías limpias y combatir el cambio climático.

Desde hace más de dos décadas, Gates dedica gran parte de su tiempo a la filantropía mediante la Fundación Gates, una de las organizaciones privadas más grandes del mundo, centrada en salud global, educación y reducción de la pobreza.

