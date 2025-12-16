En Colombia, el valor del dinero no siempre se mide únicamente por la cifra que aparece impresa en un billete. En el mundo del coleccionismo numismático, algunos ejemplares que ya no circulan de forma habitual han adquirido una relevancia especial y, en ciertos casos, pueden llegar a valer cifras muy superiores a su denominación original.

Ese es el caso de un billete de 50.000 pesos que hoy puede alcanzar precios cercanos a los 1’200.000 pesos en el mercado especializado. Aunque a simple vista podría parecer un billete común, se trata de una pieza con características muy específicas que lo han convertido en uno de los más buscados por coleccionistas en Colombia.

Según explicó Robert TV Global, creador de contenido de coleccionistas, el billete en cuestión pertenece a la familia anterior de billetes emitida por el Banco de la República, la cual estuvo vigente hasta el año 2016, antes de la llegada del actual cono monetario.

Esta edición es recordada por su diseño clásico y por representar figuras emblemáticas de la cultura nacional. Uno de los aspectos que más peso tiene en su valoración es su propuesta visual.

Cómo identificar el billete de $ 50.000 que valdría más de un millón

En el anverso aparece el escritor Jorge Isaacs, autor de la novela María, acompañado de la imagen de la protagonista de la obra, enmarcada en un paisaje representativo del Valle del Cauca.

Por el otro lado, en el reverso, se destaca la casa de la hacienda El Paraíso, lugar clave de la novela, junto al árbol samán; el diseño fue creado por el reconocido artista Óscar Muñoz.

La fecha de emisión debe ser el 7 de agosto del año 2000. Este detalle, aparentemente menor, es determinante para su valoración. El segundo elemento fundamental es que el billete pertenezca a una serie de reposición; estas series se identifican porque, en lugar de la numeración tradicional, incluyen un asterisco (*) o la letra R, lo que indica que el billete fue emitido para reemplazar otro que presentó fallas en el proceso de impresión.

Además de la fecha y la serie, el estado de conservación es el factor que más influye en el precio final. En el coleccionismo, cada pliegue, mancha o desgaste cuenta, y puede marcar una diferencia de cientos de miles de pesos.

Según la clasificación mostrada por el creador de contenido, un billete con estas características puede venderse aproximadamente así:

En estado regular: cerca de 180.000 pesos.

En condición aceptable: alrededor de 200.000 pesos.

En buen estado: hasta 250.000 pesos.

En estado muy bueno: puede alcanzar los 600.000 pesos.

En estado excelente: llega a valer hasta 1’200.000 pesos.

Un billete sin dobleces, rasgaduras o deterioro visible es el más apetecido por los coleccionistas y el que logra los precios más altos.

Otros billetes de $ 50.000 que también superan su valor nominal

De acuerdo con lo mostrado por el también coleccionista, existen otros ejemplares de esta denominación que también se comercializan por encima de su valor facial.

Por ejemplo, algunos billetes con fecha de emisión del 27 de agosto de 2011 pueden venderse desde 60.000 pesos si están en estado regular, y alcanzar hasta 180.000 pesos cuando se conservan en excelentes condiciones.

