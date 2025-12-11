El peso colombiano vuelve a ubicarse en el radar internacional, pero no por razones positivas, según un análisis de Bloomberg Línea que calculó la magnitud de los movimientos esperados en el precio de una divisa: cuanto mayor sea el porcentaje, mayor será el riesgo de fluctuaciones bruscas en un corto periodo de tiempo.

En esta ocasión, Colombia lidera el ‘ranking’ regional, reflejando un escenario donde coinciden presiones externas y tensiones económicas internas.

¿Por qué el peso colombiano está tan inestable?

El informe explica que la volatilidad del peso responde a una combinación de factores que incrementan la sensibilidad de la moneda frente a cualquier noticia económica o política.

Uno de los detonantes principales está fuera del país: la Reserva Federal (Fed). Aunque los mercados anticipan recortes en las tasas de interés estadounidenses, no existe un calendario claro, lo que aumenta la incertidumbre y causa movimientos abruptos en las monedas emergentes. En este grupo, el peso colombiano es especialmente reactivo.

A nivel interno, el peso también enfrenta vientos en contra: el hundimiento reciente de la reforma tributaria reavivó dudas sobre la capacidad del país para ordenar sus cuentas.

Siguen abiertas las discusiones sobre déficit fiscal, metas de deuda y la respuesta de las calificadoras de riesgo, que evalúan con lupa la estabilidad macroeconómica.

A esto se suma el ambiente político previo a las elecciones de 2026, que históricamente aumenta la cautela de inversionistas nacionales y extranjeros.

Paradójicamente, Bloomberg Línea también recuerda que durante varios momentos de 2025 el peso colombiano fue una de las monedas con mejor rendimiento entre los emergentes, registrando apreciaciones interanuales cercanas al 12%.

Sin embargo, esta combinación —episodios de fortaleza seguidos de rápidas fluctuaciones— muestra que la moneda está altamente expuesta a cambios en el sentimiento global. En otras palabras, cuando los mercados reaccionan, el peso colombiano lo hace todavía más fuerte, para bien o para mal.

El comportamiento proyectado sugiere que el peso podría enfrentar subidas y caídas marcadas a corto plazo. Por ahora, los analistas coinciden: la volatilidad seguirá siendo protagonista, y el peso colombiano tendrá que navegar en un entorno de alta sensibilidad, donde cualquier anuncio macroeconómico —nacional o internacional— puede mover la aguja con fuerza.

