Con la llegada de diciembre y el aumento de trámites bancarios típicos de la temporada, Bancolombia publicó los horarios de atención en sus sucursales físicas para las últimas semanas de 2025 y los primeros días de 2026.

El banco informó que habrá días de atención normal, jornadas especiales y algunas fechas sin servicio, tanto por festivos como por celebraciones regionales. Además, recordó que los canales digitales seguirán completamente disponibles para quienes prefieran hacer sus transacciones sin acudir a una oficina.

Bancolombia operará en sus horarios habituales los siguientes días de diciembre: 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 29 y 30. Estas jornadas mantienen los horarios tradicionales de cada sucursal, por lo que los usuarios podrán hacer trámites presenciales sin cambios.

Horarios de atención de Bancolombia en fin de año

Las sucursales que normalmente abren los sábados sí atenderán los días 13, 20 y 27 de diciembre.

Como es habitual, no habrá servicio los domingos 14, 21 y 28. Tampoco se prestará atención el 25 de diciembre por ser día festivo.

Además, la entidad confirmó que el 31 de diciembre no abrirá ninguna sucursal debido al cierre de operaciones de fin de año.

El 24 de diciembre, todas las oficinas del país trabajarán en jornada continua hasta la 1:00 p. m., con el fin de que los usuarios puedan adelantar sus trámites antes de las celebraciones de Nochebuena.

Las sucursales físicas retomarán sus horarios convencionales el 2 de enero de 2026, cuando se normalicen todas las operaciones presenciales.

Bancolombia recordó que, pese a los cierres en oficinas, sus canales virtuales y electrónicos operarán con normalidad durante toda la temporada. Entre ellos están:

Cajeros electrónicos

Kioscos

Corresponsales bancarios (según horario del comercio donde estén ubicados)

Sucursal virtual personas

‘App’ Mi Bancolombia

‘App’ Bancolombia Negocios

Sucursal Telefónica

Tabot

Redes sociales oficiales

A través de estos canales, los usuarios pueden hacer pagos por PSE, transferencias nacionales e internacionales, abonos a cartera, solicitar productos, expedir certificados, bloquear servicios, inscribir cuentas y recibir asesoría. Además, las líneas telefónicas estarán disponibles para reportar inconvenientes o recibir orientación en los días sin atención presencial.

