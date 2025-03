Los usuarios de Bancolombia deberán ponerse las pilas para saber cómo funcionará la aplicación y así no quedar ‘engalletados’ por no poder mover su plata. Lo bueno, es que es muy parecido a la herramienta anterior, así que no le sacará canas el manipularla adecuadamente en cualquier momento.

Durante gran parte del mes de mazo, la antigua plataforma estuvo caída, lo que ocasiono colapsos y malestares en las personas que deseaban hacer sus transacciones de manera virtual, ya fuera para compras por Internet y locales físicos. Incluso, para hacer giros a Nequi y otras billeteras.

Ahora bien, para transferir la clave dinámica de la antigua a la aplicación a la nueva, siga las siguientes recomendaciones:

Ingrese a la sección ‘clave dinámica’.

Copie la clave que tiene registrada.

En Mi Bancolombia, diríjase a ‘inscribir clave dinámica’.

Pegue o ingrese la clave copiada.

Espere la confirmación del banco para verificar que el proceso fue exitoso.

¿Cómo me registro en la nueva app Mi Bancolombia?

De acuerdo con la página oficial de la entidad, esta es la manera correcta para ingresar a la aplicación de Mi Bancolombia y usarla:

Descargue la aplicación, desde App Store o Play Store según el sistema operativo de su celular.

Abra la nueva aplicación Mi Bancolombia.

Si desea, habilite el acceso mediante huella dactilar o reconocimiento facial para mayor seguridad.

Acceda con su usuario y vaya a ‘continuar’.

Por último, escriba su ‘clave principal’ y presione ‘ingresar’.

¿Por qué Bancolombia cambió la app?

Este cambio responde a la necesidad de ofrecer a sus usuarios una experiencia más ágil, segura y personalizada. La nueva app, diseñada desde cero, promete mayor velocidad y eficiencia, gracias a su arquitectura 100 % en la nube, lo que reduce significativamente los tiempos de carga y optimiza el rendimiento en dispositivos móviles

No solo implica una renovación estética, sino también una mejora en la funcionalidad. Los usuarios ahora pueden disfrutar de una interfaz más intuitiva y de nuevas herramientas que facilitan la gestión de sus finanzas.

* Pulzo.com se escribe con Z

