Mientras se busca el ajuste del salario mínimo en Colombia sin afectar a las empresas, un viejo conocido en el país soltó un anuncio sobre una posibilidad nueva para las compañías a nivel nacional.

Transfiya reapareció para presentarse como una solución tecnológica que facilita la transferencia inmediata y masiva de dinero, permitiendo a las organizaciones enviar pagos a gran escala en cuestión de segundos.

La compañía indicó que las aplicaciones de esta funcionalidad son diversas, por lo que empresas de distintos sectores la pueden utilizar para pagar incentivos, subsidios, devoluciones, bonificaciones, ayudas sociales o compromisos comerciales. Remarcó que, al operar en tiempo real, se eliminan los largos ciclos de espera que suelen afectar tanto a quienes pagan como a quienes reciben los recursos.

El servicio exaltó sus casi seis años de experiencia, más de 24 millones de usuarios y una red de más de 26 entidades financieras conectadas como una muestra del impacto en pagos entre personas que ahora extiende al mundo empresarial.

“Vemos a Transfiya como un habilitador que permite a las organizaciones fortalecer sus ofertas de valor. Al facilitar el envío inmediato de dinero a múltiples personas, las empresas pueden ofrecer soluciones más rápidas, flexibles, seguras y centradas en el usuario”, explicó Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia, compañía creadora de Transfiya.

De hecho, señaló que otra de las ventajas de esta herramienta es su adaptabilidad, pues no se requiere que el destinatario tenga una cuenta en una entidad financiera específica.

Una persona puede recibir los recursos de manera simple, inmediata y segura mientras tenga una cuenta activa en uno de los bancos, cooperativas, billeteras digitales, SEDPES o compañías de financiamiento vinculadas a Transfiya.

¿Qué pasó con Transfiya en Colombia?

Transfiya fue uno de los primeros sistemas de pagos y transferencias inmediatas en Colombia, desarrollado por ACH Colombia y lanzado en febrero de 2020.

Su objetivo era permitir que los usuarios enviaran, recibieran y solicitaran dinero entre diferentes entidades financieras (bancos, cooperativas, billeteras digitales y SEDPES) utilizando solo el número de celular, sin costo, durante cualquier día y a cualquier hora.

Durante su operación, Transfiya creció rápidamente, alcanzando más de 20 millones de usuarios y procesando cientos de millones de transferencias en tiempo real, consolidándose como una herramienta tradicional para pagos y transferencias cotidianas.

Sin embargo, a partir de octubre de 2025 Transfiya dejó de operar como la principal plataforma de pagos inmediatos entre personas. Esto se debe a la entrada en funcionamiento de Bre-B, el nuevo Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) impulsado por el Banco de la República.

Ese servicio ofrece una infraestructura de transferencias en tiempo real más robusta, con interoperabilidad completa entre todas las entidades financieras del país y el uso de ‘llaves’ (como número de celular, cédula o correo) para identificar cuentas.

Con la llegada de Bre-B, las aplicaciones bancarias y billeteras digitales empezaron a reemplazar el botón y la opción de Transfiya por el sistema Bre-B para transferencias persona a persona.

Esto causó confusión entre los usuarios habituales, ya que la marca Transfiya desapareció de muchas plataformas, y el sistema pasó a operar bajo el sello y la infraestructura de Bre-B.

Aunque muchos creían que Transfiya ‘desapareció’, la operadora ACH Colombia aclaró que la marca podría dejar de ser visible para usuarios finales, pero la tecnología y los “rieles” de pago que antes utilizaba Transfiya seguirán conectando transferencias dentro del ecosistema financiero, ahora integrados en el nuevo sistema del Banco de la República.

¿Quién es dueño de Transfiya?

Transfiya no es propiedad de una sola empresa privada al estilo tradicional de una marca independiente, sino que fue creado y es operado por ACH Colombia, la cámara de compensación y operador de pagos interbancarios del país.

Esta última es una entidad que reúne a múltiples bancos, cooperativas y entidades financieras para gestionar sistemas de pago entre ellos, como el servicio de transferencias inmediatas que fue denominado Transfiya.

ACH Colombia es vigilada por la Superintendencia Financiera que se creó en 1997 como una Cámara de Compensación Automatizada y que hoy cuenta con más de 40 entidades financieras vinculadas a sus servicios.

La compañía lleva 28 años trabajando como apoyo de pagos, compras y transferencias en el país a través de sus servicios: ACH Transferencias, el Botón de Pagos Seguros en Línea (PSE), el Servicio Operativo de Información (SOI), Transfiya y ACH Opendata.

