Grupo Aval anunció que Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y dale! ya cuentan con la funcionalidad para realizar pagos y transferencias a través de WhatsApp, integrada al sistema de pagos inmediatos Bre-B del Banco de la República.
Con esta habilitación, los usuarios pueden enviar dinero al instante, de forma segura, interoperable y sin costo, simplemente iniciando una conversación en el canal oficial de WhatsApp de su entidad y escribiendo el nombre del contacto y el monto a transferir.
"La habilitación en todas las entidades del Grupo Aval consolida nuestro liderazgo en la modernización del ecosistema financiero del país. Esta funcionalidad refleja nuestra apuesta por soluciones fáciles, seguras y cercanas a las personas. Bre-B y los pagos por WhatsApp permiten que mover dinero sea tan natural y rápido como enviar un mensaje", afirmó María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval.
¿Cómo funcionan pagos en WhatsApp con Grupo Aval?
Para comenzar a usar la funcionalidad, el usuario debe:
- Activar el servicio una sola vez desde la App de su entidad del Grupo Aval.
- Registrar sus contactos favoritos en la agenda de llaves.
- Escribir al WhatsApp oficial del banco y seguir las instrucciones para realizar la transferencia en un formato conversacional.
Gracias a Bre-B, todas las operaciones se procesan de manera inmediata, con los más altos estándares de seguridad y respaldo de las entidades del Grupo Aval.
Con este despliegue, Grupo Aval reafirma su compromiso con soluciones que simplifican la experiencia financiera, impulsan la interoperabilidad y habilitan nuevas formas de interacción digital para millones de colombianos.
