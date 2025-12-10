Grupo Aval anunció que Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y dale! ya cuentan con la funcionalidad para realizar pagos y transferencias a través de WhatsApp, integrada al sistema de pagos inmediatos Bre-B del Banco de la República.

Con esta habilitación, los usuarios pueden enviar dinero al instante, de forma segura, interoperable y sin costo, simplemente iniciando una conversación en el canal oficial de WhatsApp de su entidad y escribiendo el nombre del contacto y el monto a transferir.

¿Cómo funcionan pagos en WhatsApp con Grupo Aval?

Para comenzar a usar la funcionalidad, el usuario debe:

Activar el servicio una sola vez desde la App de su entidad del Grupo Aval.

Registrar sus contactos favoritos en la agenda de llaves.

Escribir al WhatsApp oficial del banco y seguir las instrucciones para realizar la transferencia en un formato conversacional.

Gracias a Bre-B, todas las operaciones se procesan de manera inmediata, con los más altos estándares de seguridad y respaldo de las entidades del Grupo Aval.

Con este despliegue, Grupo Aval reafirma su compromiso con soluciones que simplifican la experiencia financiera, impulsan la interoperabilidad y habilitan nuevas formas de interacción digital para millones de colombianos.

