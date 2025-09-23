El sistema de pagos inmediatos Bre-B, impulsado por el Banco de la República, comenzó a operar oficialmente en Colombia y promete transformar la manera en que los ciudadanos realizan transferencias. Sin embargo, como ocurre con todo servicio financiero, existen reglas claras que regulan su funcionamiento.

Una de las más relevantes es la posibilidad de que las llamadas llaves —la identificación con la cual un usuario accede al sistema— sean bloqueadas en determinadas circunstancias, explica Red Más.

La medida no es un detalle menor: se trata de un mecanismo de protección pensado tanto para garantizar la seguridad de los usuarios como para mantener la integridad de la nueva infraestructura de pagos.

Motivos de bloqueo de una llave en Bre-B

Aunque la promesa del sistema es la rapidez y la simplicidad, el Banco de la República estableció criterios claros para bloquear una llave Bre-B cuando se detecten riesgos o incumplimientos en su uso. Estos son los principales escenarios:

Riesgo de fraude o suplantación



Si una llave está vinculada con actividades sospechosas, intentos de estafa o casos de usurpación de identidad, el Banco de la República tiene la facultad de suspenderla de inmediato. Esta medida sigue los lineamientos de la Superintendencia Financiera, que obliga a aplicar protocolos estrictos en materia de seguridad digital.



Inactividad prolongada

Otro de los criterios definidos es el tiempo de uso. Si un usuario no haces ninguna operación en el sistema durante seis meses consecutivos, su llave será bloqueada automáticamente.

Esta disposición, incluida en la circular reglamentaria externa del Banco de la República, busca evitar que existan identificadores abandonados que puedan convertirse en un blanco para actividades fraudulentas.

¿Qué es Bre-B y cómo funciona?

Bre-B es la apuesta del Banco de la República para modernizar el sistema de pagos del país. Funciona mediante llaves que cada usuario puede registrar, como su número de cédula, celular, correo electrónico o un código alfanumérico único. Estas llaves permiten recibir transferencias de manera inmediata, sin importar el banco de origen o destino.

El servicio está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y promete que una operación se complete en un tiempo máximo de 20 segundos. El monto límite por transacción es de $11,5 millones, aunque cada entidad financiera tiene la facultad de reducirlo por razones de seguridad.

La facilidad de uso y la inmediatez hacen de Bre-B una alternativa que, según expertos, podría cambiar radicalmente el panorama de los medios de pago en Colombia, tal como ocurrió en Brasil con el sistema Pix.

