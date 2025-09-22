Con más de 14 millones de llaves registradas en su primera etapa, el sistema de pagos inmediatos Bre-B, impulsado por el Banco de la República, empieza a perfilarse como una revolución en el mercado financiero colombiano.

(Lea también: Error común que puede salir carísimo con nuevas llaves de Bre-B; evite dolores de cabeza)

Su operación permite a los usuarios enviar y recibir dinero en segundos, sin importar el banco, y a los comercios —en especial micro, pequeños y medianos— recibir pagos sin retenciones ni costos adicionales, lo que podría transformar por completo la forma en que los colombianos pagan y cobran.

La experiencia internacional muestra que el impacto puede ser profundo. En Brasil, donde nació Pix, un sistema de pagos instantáneos similar, el uso de tarjetas débito cayó de manera drástica. Cinco años después de su implementación, estas operaciones representan menos del 5 % de lo que eran antes de su llegada, explicó Portafolio.

Lee También

“Pix eliminó prácticamente la tarjeta débito. Lo hizo porque los rieles de procesamiento de estas tarjetas son más costosos”, dijo en el periódico Camilo Zea, CEO de Pronus, firma especializada en estructuración financiera y regulatoria de entidades financieras.

¿Qué pasará con las tarjetas en Colombia tras llegada de Bre-B?

De acuerdo con Zea, la dinámica que vivió Brasil podría repetirse en Colombia. Los pagos inmediatos ofrecen menores costos y mayor conveniencia, dos ventajas que presionan a las redes tradicionales de tarjetas.

Además, al eliminar la espera para recibir el dinero y reducir las comisiones, se convierten en una herramienta atractiva para pequeños negocios, que históricamente han reclamado frente a las altas tarifas de adquirencia.

Hasta hace pocos años, recuerda Zea, las discusiones entre grandes comercios y franquicias de tarjetas por el costo de las transacciones eran frecuentes en la agenda de la Superintendencia Financiera. “Con Bre-B, eso será cosa del pasado. Este sistema hará caer dramáticamente el uso de tarjetas débito, como ocurrió en Brasil”, señaló en el citado medio.

Lee También

Aunque el golpe más fuerte en el corto plazo lo recibirán las tarjetas débito, el panorama para las tarjetas de crédito también enfrenta un reto importante. Zea advierte que productos como Pix Automático, que en Brasil ya permite programar pagos recurrentes directamente desde la cuenta del cliente, están arrebatando un espacio clave a las tarjetas, sobre todo en segmentos de menor cupo.

“Esa misma dinámica veremos con Bre-B en Colombia. Los pagos automáticos y la posibilidad de ampliar funcionalidades dentro de la red de pagos inmediatos representan una amenaza clara para las tarjetas de crédito tradicionales”, indicó el experto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.