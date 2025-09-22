Son pocas las oportunidades en las que Carlos Antonio Vélez usa sus perfiles en redes para hablar de temas que no involucran al fútbol y deporte en general, o política en determinados casos.

Es por eso que este lunes, 22 de septiembre, el analista sorprendió con un reclamo en su perfil de X a la empresa Falabella, luego de comprar un control de Nintendo Switch que salió con fallas de fábrica.

La queja del comentarista deportivo no fue por la falla en el producto, sino por el proceso de cambio, el cual aún no hacen efectivo luego de casi dos meses de notificado.

“La verdad da pena como Falabella le responde a sus clientes. Hace más de un mes compramos un control Switch 2 para Nintendo que salió fallado. Reclamo para cambio inmediato. El 26 de Julio nos dijeron 15 días hábiles, hoy es 22 de septiembre y NADA… Nadie responde por el reclamo instalado… Que llame en 15 días más dicen y dele con lo mismo. Les advierto para que no vayan a caer en esas manos como caímos nosotros”, escribió Vélez.

Si bien el trino de Vélez no tuvo las interacciones habituales como cuando habla de fútbol, lo cierto es que su mensaje tuvo efecto inmediato y Falabella le respondió al periodista.

La compañía contestó mediante X que revisarán y reevaluarán el caso lo más pronto posible.

“Sentimos de verdad lo ocurrido y comprendemos tu molestia. Queremos ayudarte a resolverlo cuanto antes, por favor compártenos tus datos por mensaje privado y revisaremos tu caso de inmediato“, indicaron.

