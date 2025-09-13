Detrás de incidencias futbolísticas como el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich y más en la acción en el terreno de juego, la información sobre un protagonista afuera de la cancha no pasa desapercibida.

Así pasa con una figura como Carlos Antonio Vélez, que se ha caracterizado como uno de los referentes desde hace varias décadas por sus opiniones tanto en canales de televisión como en sintonía radial.

A pesar de eso, el periodista que fue blanco de ataques desde el exterior asombró con un paso diferente de cara al futuro de su camino profesional como comentarista deportivo.

¿En qué consiste nuevo espacio de Carlos Antonio Vélez afuera de Win Sports y RCN?

Carlos Antonio Vélez explicó que, bajo la batuta de una marca que es reconocida en el fútbol, tiene un nuevo espacio periodístico patrocinado en YouTube, cuyo nombre se asemeja al de su espacio radial en Colombia.

“Con el patrocinador de la Liga Argentina, el Brasileirao, River [Plate], Flamengo, Sporting de Portugal y muchos equipos más comenzaremos este lunes en YouTube, ‘Palabras Mayores +’, indicó a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El veterano comentarista colombiano aclaró que es un trabajo aparte de los espacios que tiene en las empresas de televisión y radio para las que se desempeña en Colombia, con lo que se abre un lugar más de opinión.

“Será el complemento a la tira matinal de Antena 2 de RCN y Win Sports. Más análisis, más conceptos y más verdades (de esas que a muchos nos les gusta escuchar)”, remarcó el caldense.

Vélez explicó en el final de su mensaje que este es un espacio diario desde las 11 de la mañana, patrocinado por Betano y alojado en B12, por lo que mostró desde su publicación el enlace correspondiente para seguirlo.

Es importante recordar que el periodista caldense también tiene una cuenta personal en YouTube, pero para este caso es evidente que para este caso responde con su nuevo trabajo para la mencionada empresa.

Precisamente, por eso parece pertinente ahondar en los propietarios de la compañía que lidera el proyecto en el que ahora se embarca Vélez por fuera de los focos más tradicionales en los que se ha destacado.

Esta fue la publicación por parte del veterano comentarista acerca del nuevo paso que da en su extensa trayectoria en el fútbol colombiano:

¿Quién es dueño de Betano, patrocinador en nuevo trabajo de Carlos Antonio Vélez?

La empresa Betano es una casa de apuestas deportivas internacional con sede en Grecia que pertenece al grupo Kaizen Gaming International Ltd. (KGIL). Esta compañía de juego en línea opera bajo la marca Betano (y en algunos mercados también bajo Stoiximan, otra marca de KGIL), y tiene presencia en varios países de Europa y América Latina.

Kaizen Gaming se fundó en 2012 y se ha consolidado como uno de los actores importantes en el sector de apuestas y casinos online, con operaciones tecnológicas propias, licencias en múltiples jurisdicciones, y una estrategia de expansión y patrocinio deportivo.

El liderazgo de la empresa recae en George Daskalakis, cofundador y CEO de Kaizen Gaming. Él ha sido el rostro visible del grupo en sus comunicaciones corporativas y acuerdos de patrocinio deportivo.

Betano misma ha entrado en numerosos contratos de patrocinio con clubes de fútbol y ligas en distintos países como Portugal (Benfica, FC Porto, Sporting CP), Brasil (Atlético Mineiro, Fluminense), Grecia (Olympiacos, PAOK, Panathinaikos), y recientemente en Latinoamérica, con presencia regulada también en Colombia.

Además, Kaizen Gaming no es una entidad totalmente independiente: parte del capital accionario ha sido objeto de adquisiciones. Un dato importante es que la empresa Allwyn AG adquirió un ~ 36,75 % de Kaizen Gaming, lo cual la convierte en accionista relevante del grupo que es propietario de Betano.

