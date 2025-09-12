El Mundial 2026 inició con gran expectativa su fase de sorteo de preventa de entradas con Visa, registrando más de 1,5 millones de solicitudes en solo 24 horas.

Aficionados de 210 países ya han mostrado interés, destacándose Estados Unidos, México y Canadá como los de mayor demanda, seguidos por Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

La organización considera esta respuesta como un reflejo del entusiasmo global por el torneo, que será histórico en alcance y magnitud.

El proceso de inscripción al sorteo permanecerá abierto hasta el 19 de septiembre y no importa el momento en que los hinchas se registren dentro de ese plazo.

Los solicitantes seleccionados serán notificados por correo electrónico desde el 29 de septiembre y recibirán un turno para comprar sus entradas a partir del primero de octubre.

Los precios para los partidos de fase de grupos iniciarán en 60 dólares, y estarán disponibles boletos para encuentros individuales, sedes específicas o equipos determinados.

La Fifa advirtió que los boletos deben adquirirse únicamente a través de su página oficial para evitar estafas. Asimismo, ya se pueden comprar paquetes de hospitalidad que incluyen entradas y beneficios adicionales. Las siguientes fases de venta se abrirán en octubre.

Cuáles son las fases de venta de entradas para el Mundial 2026

El proceso contará con al menos cuatro fases de venta, cada una con condiciones específicas. La primera fase comenzó el 10 de septiembre de 2025 y estará disponible hasta el 19 del mismo mes.

En esta etapa, exclusiva para tarjetahabientes Visa, los aficionados podrán registrarse en un sorteo y, de ser seleccionados, tendrán la posibilidad de comprar boletos desde el primero de octubre.

La segunda fase se realizará del 27 al 31 de octubre y permitirá participar a todos los interesados, sin importar el tipo de tarjeta. Los resultados se darán a conocer entre noviembre y diciembre.

La tercera fase será clave, pues se abrirá tras el sorteo de grupos del 5 de diciembre, lo que permitirá a los hinchas adquirir más entradas para partidos específicos. Finalmente, la cuarta fase se habilitará pocos días antes del inicio del torneo, para los juegos que aún tengan disponibilidad.

Para comprar entradas, los aficionados deberán registrarse con un Fifa ID en la plataforma oficial. Los precios revelados para la Copa del Mundo 2026 van desde 60 dólares en la fase de grupos y llegan hasta los 6.730 dólares para la gran final que se jugará en Nueva York/Nueva Jersey.

