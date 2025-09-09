La Selección Colombia vive un buen momento luego de confirmar su presencia en el Mundial de 2026, una clasificación que llegó con anticipación, teniendo en cuenta el resultado ante Bolivia.

Con el cupo asegurado, el combinado nacional entra en una etapa diferente: preparar el camino hacia la máxima cita del fútbol mundial y fortalecer la nómina que representará al país en Estados Unidos, México y Canadá.

Fechas de los amistosos de la Selección Colombia

En ese proceso, la Federación Colombiana de Fútbol anunció dos compromisos internacionales que se disputarán en octubre en territorio estadounidense.

El primero será el sábado 11 de octubre frente a México, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8:00 p. m. (hora local).

Este enfrentamiento tiene un largo historial: en 28 partidos jugados, los mexicanos suman 10 victorias, los colombianos 8 y se registran 8 empates.

La diferencia de goles es mínima, con 29 a favor de México y 27 para la Tricolor. El más reciente choque se dio en diciembre de 2023 en Los Ángeles, donde Colombia ganó 3-2 en un partido lleno de emociones.

El segundo amistoso será el martes 14 de octubre contra Canadá, en el estadio Sports Illustrated de New Jersey, a partir de las 8:00 p. m. (hora del Este). Se trata de un duelo especial frente a uno de los anfitriones del Mundial, que al igual que Colombia, llega con un plantel renovado y en proceso de consolidación.

Estos juegos representan una oportunidad clave para que el técnico Néstor Lorenzo siga puliendo variantes, dé rodaje a nuevos talentos y mantenga la competencia interna de cara a la cita mundialista.

