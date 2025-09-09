Ecuador y Argentina se enfrentarán el martes en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, en un partido en el que faltará la magia de Lionel Messi.

La ‘Albiceleste’, campeona del mundo, no es la única que empieza a despedirse de su máxima estrella, quien no viajará al puerto de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, según anunció el entrenador Lionel Scaloni.

A la ausencia de Messi se debe a que el ’10’ fue liberado para recuperarse físicamente y estar con su familia. Se suma a la baja de Cristian Romero, que está suspendido.

El fin de semana el máximo goleador de la ‘Tri’, Enner Valencia, anunció que el martes será su último partido de eliminatorias.

“Va a ser algo emotivo”, expresó ‘Superman’ Valencia, que en noviembre cumplirá 35 años y dijo que por primera estará acompañado de toda su familia en un partido de premundial.

El estratega de Ecuador tendrá a su plantilla completa para enfrentar a Argentina. El volante Moisés Caicedo, del Chelsea, que se perdió por lesión el partido en Asunción, está recuperado.

Otro jugador que regresa es Alan Franco, quien cumplió su sanción ante los guaraníes.

