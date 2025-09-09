Escrito por:  Redacción Fútbol
Sep 9, 2025 - 4:51 pm

La Selección Colombia cierra este martes 9 de septiembre su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial con un partido frente a Venezuela, en la jornada 18. El encuentro se disputa en el estadio de Maturín y marcará el final del camino clasificatorio para la ‘Tricolor’, que ya tiene asegurado su cupo en la cita orbital.

El panorama es distinto para la ‘Vinotinto’, que llega con la obligación de sumar para mantener la ilusión de clasificarse por primera vez a un Mundial a través del repechaje. La escuadra dirigida por Fernando Batista depende de su resultado para quedarse con esa última oportunidad.

El equipo de Néstor Lorenzo, por su parte, afronta el compromiso con la tranquilidad de estar clasificado, pero con la motivación de cerrar con triunfo la Eliminatoria y consolidar un proceso que ha sido irregular en el remate de las Eliminatorias.

Minuto a minuto de Colombia vs. Venezuela

 

4:51 p.m ID: oetdb

¿Quién es ese hombre que vemos ahí?

Es mi capi, al lado de Dayro

 

4:38 p.m ID: orsmz

Ya vamos para el estadio

Tu equipo, mi equipo, nuestro equipo sale para el Monumental de Maturín.

 

4:18 p.m ID: uyaxx

Los locales llegaron a Maturín

Pero Colombia está firme.

 

3:41 p.m ID: ejxmf

Ya se abrieron las puertas en el estadio

Los hichas de la ‘Vinotinto’ ya llegan para apoyar

 

3:26 p.m ID: vmwcz

Estamos a pocas horas del partido final

Todo partido se juega a muerte.

 

