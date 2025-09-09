La Selección Colombia cierra este martes 9 de septiembre su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial con un partido frente a Venezuela, en la jornada 18. El encuentro se disputa en el estadio de Maturín y marcará el final del camino clasificatorio para la ‘Tricolor’, que ya tiene asegurado su cupo en la cita orbital.

El panorama es distinto para la ‘Vinotinto’, que llega con la obligación de sumar para mantener la ilusión de clasificarse por primera vez a un Mundial a través del repechaje. La escuadra dirigida por Fernando Batista depende de su resultado para quedarse con esa última oportunidad.

El equipo de Néstor Lorenzo, por su parte, afronta el compromiso con la tranquilidad de estar clasificado, pero con la motivación de cerrar con triunfo la Eliminatoria y consolidar un proceso que ha sido irregular en el remate de las Eliminatorias.

Minuto a minuto de Colombia vs. Venezuela

4:51 p.m 2025-09-09T16:51:09-05:00 ID: oetdb ¿Quién es ese hombre que vemos ahí? Es mi capi, al lado de Dayro 🎥 ¡Vamos Capi, vamos muchachos! Sale 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶a.🏟️🔥⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/RIUhn2uHTp — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 9, 2025

4:38 p.m2025-09-09T16:38:22-05:00 ID: orsmz Ya vamos para el estadio Tu equipo, mi equipo, nuestro equipo sale para el Monumental de Maturín. 🎥 ¡Todos juntos! Los jugadores de 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶a ya salen rumbo al estadio.🏟️🔥⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Rt7bOaE1ko — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 9, 2025

4:18 p.m2025-09-09T16:18:03-05:00 ID: uyaxx Los locales llegaron a Maturín Pero Colombia está firme. 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒈𝒐 🇻🇪 inclinamos el camino 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒊𝒎𝒂 📍Nuestra llegada a Maturín Presentado por @RutacaAirlines ✈️#SiempreVinotinto pic.twitter.com/8F4qmpan2m — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 9, 2025

3:41 p.m2025-09-09T15:41:55-05:00 ID: ejxmf Ya se abrieron las puertas en el estadio Los hichas de la ‘Vinotinto’ ya llegan para apoyar 𝐂𝐀𝐒𝐀 🏟#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/nGmsRstJ8A — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 9, 2025

3:26 p.m2025-09-09T15:26:47-05:00 ID: vmwcz Estamos a pocas horas del partido final Todo partido se juega a muerte.

