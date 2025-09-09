El periodista venezolano Álex Candal, de DSports, avivó la polémica en la previa del duelo entre la Selección Colombia y Venezuela al exponer públicamente el plan que, según él, debería seguir el equipo dirigido por Fernando Batista. En sus declaraciones lanzó duras críticas hacia el combinado colombiano, al que acusó de buscar “perder tiempo y provocar” durante los partidos.

“No caigan en provocaciones. No hagan faltas cerca del área, ni peligrosas que puedan comprometer con tarjetas porque ellos van a buscar ese tipo de jugadas”, señaló con contundencia.

Candal, conocido por su estilo frontal, también pidió máxima intensidad a los jugadores venezolanos desde el inicio. “Si marcamos el primer gol, bajamos los decibelios y buscamos el segundo con calma. Si nos marcan a nosotros, no pasa nada, vamos a marcar el empate inmediatamente. Desde el primer minuto hay que salir a morir”, expresó al aire, convencido de que la clave para superar a Colombia está en mantener la calma y no dejarse llevar por la presión del rival.

“Hay que buscar el gol, el resto va a llegar por sí solo. Ellos están atemorizados, están aterrorizados y eso lo tienen que saber ustedes”, dijo.

Finalmente, el periodista se mostró confiado en que la Vinotinto podrá imponerse en el marcador y resaltó lo que eso significaría en la tabla de posiciones. “¿Sabes qué es lo peor? Vamos a ganar y vamos a quedar a cuatro puntos otra vez. ¿Sabes qué es doloroso? Que Venezuela te gane y quede a cuatro punticos nada más”, sentenció, encendiendo la previa con un discurso que no pasó desapercibido entre los aficionados y analistas del fútbol suramericano.

MENSAJE PARA LOS JUGADORES DE VENEZUELA ➡🇻🇪 🗣 @Alex_candal y su arenga final para la Vinotinto que buscará el puesto de repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Colombia.#FútbolTotal pic.twitter.com/o0NIgZ3VlA — DSPORTS (@DSports) September 8, 2025

¿Qué debe pasar para que Venezuela vaya al repechaje del Mundial?

Venezuela depende de sí misma para conseguir el repechaje al Mundial 2026: un triunfo ante Colombia le asegura el cupo sin importar lo que suceda en otros escenarios. Sin embargo, incluso con un empate o una derrota, la Vinotinto podría clasificar, siempre y cuando Bolivia no logre una victoria frente a Brasil. En caso de igualdad en puntos, los venezolanos quedarían clasificados por diferencia de goles.

El equipo dirigido por Fernando Batista llega a este partido decisivo invicto en el estadio Monumental de Maturín, su fortín en la eliminatoria. La presión es alta, pues Bolivia acecha a solo un punto y jugará con la ventaja de la altura de El Alto ante la poderosa Brasil. En ese escenario, ganar es la vía más clara para que Venezuela concrete su sueño histórico: acercarse, por primera vez, a una clasificación mundialista.

