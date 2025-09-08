Una mezcla de humor y fútbol se ha tomado las redes sociales luego de que fanáticos venezolanos difundieran un curioso mensaje dirigido a la Selección Colombia. En el comunicado, los seguidores de la ‘vinotinto’ le piden al equipo cafetero “una manito” en el próximo partido de Eliminatorias, que podría decidir si Venezuela accede al repechaje rumbo al Mundial de 2026.

El equipo venezolano necesita al menos un empate frente a Colombia para asegurar la séptima casilla de la tabla y mantener viva la ilusión de llegar por primera vez a una Copa del Mundo. Esto, siempre y cuando Bolivia no derrote a Brasil. El panorama es tenso: la derrota contra Argentina complicó las opciones, aunque la posibilidad matemática sigue abierta.

En el mensaje difundido por los hinchas, se apela directamente al técnico Néstor Lorenzo. “En tus manos está algo más grande que el fútbol, está la unión de la antigua Gran Colombia”, expresan, tratando de evocar la hermandad histórica entre las dos naciones. La petición no se queda solo en el plano emocional, sino que incluye una oferta insólita: entregar simbólicamente varios emblemas gastronómicos de Venezuela.

La arepa será colombiana si dan ‘manito’ a la Selección Venezuela para el Mundial 2026

El comunicado incluye frases como: “La arepa será oficialmente colombiana. También te regalamos los tequeños y el pabellón criollo, por si necesitas variedad en la bandeja paisa. Incluso podemos negociar una de nuestras playas, no sé si la mejor, pero una que tenga wifi y toldo”. La creatividad del mensaje ha causado furor en plataformas como X y TikTok.

Las reacciones han sido diversas. Algunos colombianos apoyan la causa venezolana con frases como “Yo sí quiero que vayan al Mundial”, mientras otros piden mantener el profesionalismo. Comentarios como “No estamos para hacer favores” o “Que le pidan a Argentina como el año pasado” reflejan la variedad de opiniones ante una situación que mezcla pasión futbolera con afecto regional.

