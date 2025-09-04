Tras el vibrante encuentro frente a Bolivia este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la Selección Colombia se prepara para cerrar su camino rumbo a la cita orbital.

El próximo partido de la ‘Tricolor’ será contra Venezuela, como visitante, el martes 9 de septiembre de 2025, en el Estadio Monumental de Maturín. La pelota rodará a las 6:30 p. m.

El partido en Maturín promete ser intenso, ya que Venezuela se juega su boleto (vía repechaje) al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, tras caer derrotada frente a la Selección de Argentina.

¿Qué selecciones están clasificadas al Mundial 2026?

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) República Islámica de Irán (Asia) Uzbekistán (Asia) República de Corea (Asia) Jordania (Asia) Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Argentina (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica)

