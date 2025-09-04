Tras el vibrante encuentro frente a Bolivia este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la Selección Colombia se prepara para cerrar su camino rumbo a la cita orbital.
El próximo partido de la ‘Tricolor’ será contra Venezuela, como visitante, el martes 9 de septiembre de 2025, en el Estadio Monumental de Maturín. La pelota rodará a las 6:30 p. m.
El partido en Maturín promete ser intenso, ya que Venezuela se juega su boleto (vía repechaje) al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, tras caer derrotada frente a la Selección de Argentina.
¿Qué selecciones están clasificadas al Mundial 2026?
