La Selección Colombia cumplió con la misión en Barranquilla: derrotó a Bolivia 3-0 y, con ello, aseguró su presencia en el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El resultado en el estadio Metropolitano dejó al combinado nacional con 25 puntos, cifra que le garantiza uno de los seis cupos directos que otorga la Conmebol para la cita orbital.

(Vea también: Tarotista se fue lejos con predicción de Colombia vs. Bolivia: ¿la ‘Tricolor’ peleará el Mundial?)

El triunfo cortó de tajo las especulaciones sobre una definición agónica en la última fecha, como sucedió en procesos anteriores. Tras perderse la cita de Catar 2022, Colombia regresa al máximo escenario del fútbol con una campaña irregular en la recta final de las Eliminatorias.

La fiesta en las tribunas fue reflejo del desahogo de los hinchas, que esperaban con ansiedad este momento. Barranquilla volvió a convertirse en fortín y fue testigo de una celebración que se extendió mucho más allá del pitazo final.

Lee También

Cómo quedaron las posiciones en las Eliminatorias

Con la victoria ante Bolivia, Colombia se consolidó en la zona de clasificación directa, desplazando cualquier riesgo de quedar en la pelea por el repechaje.

Argentina lidera la tabla con comodidad, seguida por Brasil y Uruguay, que también han asegurado su boleto. La gran noticia es que la ‘Tricolor’ se suma oficialmente al grupo de clasificados, confirmando que el continente tendrá nuevamente a uno de sus animadores en la Copa del Mundo.

Ecuador y Paraguay también están en zona de clasificación, mientras que Venezuela y Bolivia mantienen opciones de pelear el cupo del repechaje.

Posición Equipo Puntos 1 Argentina 38 2 Brasil 28 3 Uruguay 27 4 Ecuador 26 5 Colombia 25 6 Paraguay 25 7 Venezuela 18 8 Bolivia 17 9 Perú 12 10 Chile 10

Lo que falta definir en la última jornada

Con Colombia adentro, la atención se concentra en lo que pueda suceder con las selecciones que aún pelean su futuro. Venezuela tiene la oportunidad de hacer historia y clasificarse al repechaje, aunque depende no solo de su resultado sino de tropiezos de sus rival directo, Bolivia.

Bolivia, pese a una campaña irregular, aún sueña con colarse en el repechaje, que corresponde al séptimo lugar de la tabla. Este se perfila como el último tren al que buscan subirse varias selecciones.

Perú y Chile están eliminados, y deberán pensar mucho en sus procesos y en el recambio de sus generaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z