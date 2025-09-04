Juan Fernando Quintero fue el encargado de marcar el tercer gol de la Selección Colombia, en lo que ya es una goleada a Bolivia 3 a 0. La anotación fue en el minuto 82 en un contragolpe comandado por él mismo.

El jugador de River fue el encargado de clarificar el juego con un pase a la banda derecha desde el círculo central, donde lo recibió Luis Díaz. El guajiro desbordó y al otro lado del área apareció ‘Quinterito’, quien la paró y definió con la calidad que lo caracteriza.

Para el segundo gol, Quintero ya había deslumbrado con un pase largo para Jhon Córdoba que descolocó a la defensa rival. Esta jugada terminó en la primera anotación del 9 colombiano en Eliminatorias.

Nuevamente, Quintero había sido suplente y entró por James Rodríguez al minuto 61, en medio de los aplausos de la tribuna. Con este resultado 3-0, Colombia aseguró su clasificación al Mundial de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

