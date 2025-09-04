Néstor Lorenzo tomó la decisión de sustituir a James Rodríguez en el partido contra Bolivia. El capitán fue el encargado de abrir el marcador con un gol al minuto 31, luego de varias salvadas de Carlos Lampe, arquero del visitante.

James salió en el minuto 61 por Juan Fernando Quintero, quien preocupó este fin de semana porque le pusieron hielo en la rodilla con River. El capitán abandonó el verde césped en medio de una ola de aplausos que bajaba desde las tribunas del Metropolitano. Al mismo tiempo, Jhon Arias dejó el terreno de juego y en su lugar ingresó Jáminton Campaz.

Acá, el gol de James Rodríguez:

El mejor 10 del mundo apareciendo cuando su país más lo necesita DON JAMES RODRÍGUEZ 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/pvd23CZZEg — 𝙴𝚍𝚠𝚒𝚗 #FueraBerizzo (@LetEdwinCook) September 5, 2025

¿Qué récords rompió James Rodríguez en Colombia vs. Bolivia?

Al ser anunciado como inicialista, James Rodríguez se convirtió en el jugador de la Selección Colombia con más partidos en Eliminatorias con 55 encuentros. Dejó atrás a David Ospina y Mario Alberto Yepes.

A su vez, con el gol, es el máximo goleador de la ‘Tricolor’ en esta misma competición. Ha anotado 14 goles, dejando atrás a Falcao, que hizo 13.

