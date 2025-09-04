En el minuto 31 de la primera parte, James Rodríguez se puso la capa de héroe y mete, momentáneamente a la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Santiago Arias le puso un pase medido al capitán, quien definió de pierna derecha.

El arquero de Bolivia, Carlos Lampe, se había convertido en la figura del partido, gracias a un par de atajadas y ahogando el grito de gol de la Selección Colombia. Con este resultado, la ‘Tricolor’ llega a 25 puntos y es quinto en las Eliminatorias Sudamericanas.

Para James Rodríguez, además de ser el gol que clasifica a Colombia al Mundial, también es un nuevo récord para él. Con la anotación, se convirtió en el máximo goleador en Eliminatorias de la selección cafetera con 14 tantos y dejó atrás a Radamel Falcao con 13.

Además, al iniciar el partido se quedó con otra marca: el jugador de la Selección Colombia con más partidos disputados con la Selección Colombia. Contra Bolivia, Rodríguez alcanzó los 55 partidos disputados por clasificatorias al Mundial y superó a David Ospina y Mario Alberto Yepes, quienes tenían 54 partidos.

