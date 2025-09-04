La oscuridad se hizo presente en la previa del partido entre la Selección Colombia y Bolivia en Barranquilla. Después del sorteo de capitanes, del que participó James Rodríguez, los focos de la luz de la parte de occidental fallaron, dejando a oscuras esa parte del Metropolitano.

¿Qué pasó con las luces en Colombia vs. Bolivia?

Los capitanes y los árbitros se tomaron la foto protocolaria sin luces de frente y quedaron así por un par de minutos. En la transmisión del Gol Caracol se especuló con un posible ‘show’.

“Se bajaron de un momento a otro, no creo que a estas alturas se puedan tomar esos riesgos porque hay luminarias que para restablecerse requieren de un tiempo para llegar a su expresión máxima”, dijo Javier Hernández Bonnet.

De hecho, el inicio del partido se tuvo que posponer un par de minutos. Darío Herrera, árbitro del encuentro, habló con James Rodríguez sobre la situación y esperaron a que se restableciera. Finalmente, la luz sí volvió y el partido inició.

Estas fueron algunas de las reacciones en redes sociales:

El Metropolitano sin luces. JAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJQAJAJAJAQJAJA Es un roto eso estadio. — Mr. Gabriel Nobody Pasternak (@DonJohnDoe3) September 4, 2025

Se murió el metropolitano — Nico Gaitán ⭐️🔟 (@nico_gaitann94) September 4, 2025

El metropolitano siendo el metropolitano sin luz… — Diana (@dianagos) September 4, 2025

