La Selección Colombia ya tiene definida la nómina titular con la que enfrentará a Bolivia en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quiere asegurar su clasificación matemática a la cita mundialista y, por eso, pondrá lo mejor de su nómina en el campo.

El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, que estará lleno de aficionados vestidos de amarillo para acompañar al combinado nacional en un partido crucial para ratificar el gran momento que vive la ‘Tricolor’.

Alineación titular de Colombia contra Bolivia

El técnico argentino Néstor Lorenzo decidió mantener la base de jugadores de su confianza, aunque hizo un cambio que casi nadie tenía en el radas: Camilo Vargas volvió al arco en reemplazo de Kevin Mier, que tapó los últimos dos partidos de la ‘Tricolor’.

Según lo confirmado por la FCF, la alineación titular de Colombia ante Bolivia será:

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica.

Volantes: Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez.

Delanteros: Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

Esta nómina combina la experiencia de jugadores consolidados en Europa con la juventud de talentos que atraviesan un excelente presente. James Rodríguez repetirá como capitán y será el encargado de liderar el mediocampo, mientras que Luis Díaz buscará romper la defensa boliviana con su velocidad y desequilibrio.

¿A qué hora juega Colombia contra Bolivia?

El partido entre Colombia y Bolivia se jugará este miércoles 4 de septiembre desde las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Además del Colombia vs. Bolivia, otros tres encuentros clave se disputarán a la misma hora. Estos son:

Uruguay vs. Perú (en Montevideo): 6:30 p.m. en Colombia

Paraguay vs. Ecuador (en Asunción): 6.30 p. m.

Argentina vs. Venezuela (en Buenos Aires): 6:30 p.m.

Por su parte, Brasil vs. Chile se jugará a las 7:30 p.m. en el Maracaná de Río de Janeiro, ya que Brasil ya está clasificado y Chile está eliminado, lo que permite un horario diferente.

¿Dónde ver en vivo el partido Colombia vs. Bolivia?

Los aficionados tendrán varias alternativas para seguir el encuentro. El duelo entre la Selección Colombia y Bolivia será transmitido en señal abierta a través de Caracol Televisión y RCN Televisión.

Además, el partido se podrá ver en plataformas de streaming como Caracol Play y RCN Nuestra Tele, disponibles para dispositivos móviles y computadores. De igual manera, podrá seguir la reacción en vivo a través de las plataformas de Pulzo.com.

