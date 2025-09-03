Este jueves, cuatro de septiembre, la Selección Colombia jugará el penúltimo encuentro de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un partido contra Bolivia en el que va a ser muy importante usar los mejores jugadores para conseguir el resultado.

(Ver también: Cuántos goles tiene Dayro Moreno con la Selección Colombia; uno fue de los más gritados)

De hecho, para esta oportunidad hubo una novedad importante y fue el llamado al delantero Dayro Moreno, quien está cerca de cumplir 40 años, pero que igual sigue marcando muchos goles y siendo determinante en su equipo.

Es más, muchos aficionados lo piden como titular justamente por el nivel que viene mostrando con Once Caldas, pues se considera que es más eficaz que Jhon Córdoba y Luis Suárez y por eso debería ser inicialista.

Lee También

Sin embargo, Lorenzo fue claro y aterrizó esa idea, asegurando que el delantero del Once Caldas viene luchando un cupo y que ganárselo no será sencillo.

“Dayro es un jugador más dentro del plantel, un jugador que se ha ganado la convocatoria con base en su rendimiento en el club y la continuidad que ha tenido. Es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de suplentes”, dijo el técnico.

Y agregó: “Es un jugador que tiene experiencia, que no le pesa jugar en determinados ambientes. Después compite con otros jugadores como Suárez, como Córdoba, como Luis Díaz y como todos los delanteros que hay. Vamos a analizar cada momento del partido, si vale o no el ingreso de alguien”.

Finalmente, acerca de en qué se fija el técnico para seleccionar a un titular, concluyó: “Lo táctico, lo físico, lo mental, de todo un poco. A veces la característica técnica te lleva a elegir a ese jugador. La experiencia es muy importante, también”.

De esta manera, todo indica que Dayro no será titular frente a Bolivia, pero sí podría tener algunos minutos según cómo se desarrolle el partido, pues es necesario sumar para ir al Mundial del próximo año.

(Ver también: Qué resultados le sirven a la Selección Colombia para clasificar al Mundial; ojo con la tabla)

Cómo va Colombia en las Eliminatorias

Cabe recordar que un empate le basta al combinado nacional para clasificar a la próxima Copa del Mundo, ya que actualmente tiene 22 puntos y, de sumar uno más, se vuelve inalcanzable justamente para Bolivia y Venezuela.

La tabla de posiciones está así:

Equipo Puntos 1. Argentina 35 2. Ecuador 25 3. Brasil 25 4. Uruguay 24 5. Paraguay 24 6. Colombia 22 7. Venezuela 18 8. Bolivia 17 9. Perú 12 10. Chile 10

* Pulzo.com se escribe con Z