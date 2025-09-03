La Selección Colombia se prepara para un encuentro crucial en su camino hacia el Mundial 2026, enfrentándose a Bolivia este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

(Vea también: Qué resultados le sirven a la Selección Colombia para clasificar al Mundial; ojo con la tabla)

Esta es una oportunidad clave para que los dirigidos por Néstor Lorenzo aseguren su clasificación directa a la Copa del Mundo, por lo que la expectativa en dicho compromiso es bien grande.

¿Dónde y a qué hora ver Colombia vs. Bolivia?

El partido entre Colombia y Bolivia está programado para disputarse desde las 6:30 p.m. (hora colombiana). Los hinchas podrán disfrutar del encuentro en vivo a través de los canales tradicionales Caracol TV y RCN Televisión, que son los que tienen los derechos televisivos.

Lee También

Para aquellos que prefieren seguir el partido desde plataformas digitales, podrá acceder al ‘streaming’ en vivo a través de las páginas oficiales de Gol Caracol y Deportes RCN, así como en sus respectivos canales de YouTube.

Incluso, por medio de las aplicaciones móviles de ambos canales también se puede ver el compromiso; Ditu, de Caracol, y Canal RCN app.

¡𝐌𝐚𝐧̃𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐚 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀 𝐯𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧! 🆚 🇧🇴

🗓 Jueves 4 de septiembre

🕞 6:30 pm (hora COL)

🏟 Estadio Metropolitano de Barranquilla

🏆 Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Fecha 17

📺 @GolCaracol, Ditu, @CanaRCN, App… pic.twitter.com/8w081lRovh — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 3, 2025

¿Qué necesita Colombia para ir al Mundial?

La Selección Colombia llega a este compromiso en la sexta posición de la tabla con 22 puntos, en zona de clasificación directa, pero con la presión de asegurar su cupo al Mundial. Una victoria en casa frente a Bolivia puede ser suficiente para sellar su pase sin depender de otros resultados.

Por su parte, Bolivia, ubicada en el octavo lugar, buscará dar la sorpresa en Barranquilla, apoyada en el talento de jugadores como Miguel Terceros, quien ya marcó en el triunfo 1-0 sobre Colombia en El Alto en octubre de 2024.

¿Cómo será la fecha 17 de las Eliminatorias?

La jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas será decisiva, ya que los partidos se jugarán en simultáneo para garantizar el fair play en la definición de los cupos al Mundial.

Además del Colombia vs. Bolivia, otros tres encuentros clave se disputarán el mismo jueves 4 de septiembre a la misma hora. Estos son:

Uruguay vs. Perú (en Montevideo): 6:30 p.m. en Colombia

Paraguay vs. Ecuador (en Asunción): 6.30 p. m.

Argentina vs. Venezuela (en Buenos Aires): 6:30 p.m.

Por su parte, Brasil vs. Chile se jugará a las 7:30 p.m. en el Maracaná de Río de Janeiro, ya que Brasil ya está clasificado y Chile está eliminado, lo que permite un horario diferente.

¿Cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias?

Así está la situación antes de la fecha 17:

Argentina: 35 puntos – clasificada directa. Ecuador: 25 puntos – clasificada directa. Brasil: 25 puntos – clasificada directa. Uruguay: 24 puntos – clasificación directa. Paraguay: 24 puntos – clasificación directa. Colombia: 22 puntos – clasificación directa. Venezuela: 18 puntos – en zona de repechaje. Bolivia: 17 puntos – en zona de eliminación. Perú: 12 puntos – en zona de eliminación. Chile: 10 puntos – eliminado.

Los números antes de las emociones ✍️ Os números antes das emoções 🔝

#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/As1fIK3Ui1 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 1, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z