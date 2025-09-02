Dayro Moreno está viviendo una nueva juventud, pues está a pocos días de cumplir 40 años, pero igual su nivel le permite estar nuevamente en la Selección Colombia, un equipo que hace rato no gana y que necesita de goles para clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De hecho, por más de que es el máximo goleador histórico colombiano, superando a jugadores como Falcao y Carlos Bacca gracias a sus 365 goles, su historia en la selección no ha sido tan fructífera como muchas personas creen, pues realmente no ha jugado y cuando ha estado, no ha podido anotar como la gente esperaba.

Y es que Dayro tiene una gran cantidad de goles, pero lo cierto es que nunca estuvo en equipos grandes de Europa, a diferencia de otros futbolistas, por lo que muchas veces no fue ni siquiera convocado por más de que estaba en racha.

Goles de Dayro Moreno con la Selección Colombia

Es más, el goleador colombiano solo tiene tres anotaciones con el conjunto ‘Tricolor’, de las cuales dos son en amistosos y solo uno en un compromiso oficial.

El primer gol fue uno de los más recordados y gritados por los colombianos en los últimos años, ya que fue en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 en una histórica victoria sobre Argentina por 2-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, haciendo dupla con Wason Rentería.

Luego, hubo que esperar tres años para ver el segundo gol del actual delantero de Once Caldas, pues en un amistoso contra Venezuela Dayro marcó para sentenciar el 2-0.

Finalmente, la última anotación de Dayro fue en 2016, cuando en otro amistoso el delantero marcó uno de los goles en la victoria 3-0 sobre Haití en un partido preparatorio de la Copa América Centenario.

Ahora, cabe destacar que en esa Copa América, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Dayro, que en ese momento jugaba en el Tijuana de México, marcó un penalti en los cuartos de final, pero esa anotación no entra en la estadística.

Así las cosas, Dayro tiene un total de 3 goles con el combinado nacional, un registro que espera aumentar en la doble fecha de Eliminatorias frente a Bolivia y Venezuela.

Cuándo juega la Selección Colombia

Cabe recordar que el grupo de jugadores convocados ya está completo, por lo que Lorenzo tendrá dos días para afianzar la idea de juego con la que buscará vencer a Bolivia y finalmente conseguir el cupo a la Copa del Mundo.

El partido de Colombia vs. Bolivia será el jueves, 4 de septiembre, a partir de las 6:30 de la tarde, para luego medirse con Venezuela el martes 9 a la misma hora.

