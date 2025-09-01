Este jueves, 4 de septiembre, la Selección Colombia podría conseguir su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues se mide con Bolivia en condición de local y con un empate casi que le bastaría para ir a la próxima copa del mundo.

En medio de esa emoción que hay por parte de los aficionados, Adidas, marca de ropa que fabrica los uniformes del combinado nacional, tendría pensado sacar otra camiseta a la venta que los hinchas pueden adquirir, adicional a la de los 100 años y la otra amarilla conmemorativa.

Se trata de la camiseta que usó el combinado nacional en el Mundial de Italia 1990, pero no la roja con la que se le empató a Alemania, sino la amarilla que tiene el escudo de Adidas retro y tres líneas en su costado.

Así lo dio a conocer la página FootyHeadlines, especialista en todo el tema de uniformes de fútbol, la cual por medio de su página web aseguró que dicha camiseta saldría nuevamente a la venta en los próximos meses, teniendo en cuenta que Colombia podría ir al Mundial y que es una buena oportunidad para vender muchas unidades.

Ahora, vale la pena destacar que a diferencia de la camiseta de los 100 años, la blanca con la franja en el medio con los colores del combinado nacional, esta no será utilizada en ningún partido por parte de los jugadores, sino que solamente saldrá a la venta para los hinchas.

Por su parte, la página no especificó cuál será el precio, pero se estima que, al igual que la anterior conmemorativa, tenga un valor que ronde los 350.000 pesos colombianos.

Cuándo juega la Selección Colombia

Por lo pronto, lo más importante es clasificar al Mundial de 2026, pues Colombia necesita sumar sí o sí en el compromiso contra Bolivia el próximo jueves, 4 de septiembre, en el partido que se disputará a partir de las 6:30 de la tarde.

Luego, en la última fecha de las Eliminatorias, Colombia visita a Venezuela el martes 9 a la misma hora.

