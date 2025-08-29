La convocatoria de la Selección Colombia con Dayro Moreno entre los presentes se convirtió en uno de los golpes de opinión de cara a los partidos de la Eliminatoria al Mundial 2026 contra Bolivia y Venezuela.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo solo necesita de una victoria para el paso definitivo al torneo más importante del fútbol internacional y ahora cuenta con un goleador en racha.

Precisamente, el artillero de 39 años reaccionó con una publicación en la que dejó en evidencia su alegría por el regreso después de 9 años (su último llamado fue en septiembre de 2016).

Moreno aprovechó para promover uno de sus negocios en medio de ese mensaje de reacción a un regreso que era muy esperado por él y por los fanáticos en el fútbol profesional colombiano.

“Recuerden pues suscribirse a mi canal de YouTube que se vienen sorpresas para todos los seguidores”, remató en una publicación que obtuvo más de 47.500 respuestas positivas en menos de una hora.

De hecho, uno de los que le respondió a esa reacción fue el comediante ‘Suso, el paspi’, que muy a su estilo recordó una frase que se ha catapultado como símbolo de lacelebración de los goles del tolimense.

“Perreo pa’ los nenes, perreo pa’ las nenas”, escribió el comediante antioqueño, a lo que el propio futbolista apenas puso unos emojis con gafas oscuras, a modo de mostrar su buena actitud.

Moreno se convierte en el jugador más veterano entre los convocados por el técnico Lorenzo en el seleccionado nacional, lo que marca un punto de giro después de que justificó por qué no lo llevaba a las convocatorias.

Esta fue la publicación del goleador que vuelve a la ‘Tricolor’:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DAYRO MORENO (@dayrogol17)

¿Cuál fue el último gol de Dayro Moreno con Selección Colombia?

Dayro Moreno ha anotado tres goles con la Selección Colombia y el último fue el 29 de mayo de 2016, en un partido amistoso disputado contra Haití en el estadio Marlins Park de Miami, Estados Unidos. Ese día, Colombia ganó por 3‑1 y Dayro abrió el marcador con su anotación

Primer gol : 20 de noviembre de 2007, en la victoria 2‑1 contra Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2010, en el estadio El Campín.

: 20 de noviembre de 2007, en la victoria por las Eliminatorias al Mundial 2010, en el estadio El Campín. Segundo gol : 3 de septiembre de 2010, en un partido amistoso contra Venezuela, en el que marcó el 2‑0 favor, también en la fase clasificatoria.

: 3 de septiembre de 2010, en un partido amistoso contra Venezuela, en el que marcó el favor, también en la fase clasificatoria. Tercer y último gol: Como se indicó, el 29 de mayo de 2016 contra Haití.

En el amistoso frente a Haití, Dayro Moreno fue titular y anotó su gol apenas al minuto 12, tras un remate de volea que recibió en el área tras una asistencia de Sebastián Pérez. Fue una respuesta inmediata a su reciente convocatoria por parte del técnico José Pékerman, después de un paréntesis en el que no había sido llamado desde 2011.

¿Cuántos goles lleva Dayro Moreno en su carrera?

Dayro Moreno lleva 370 goles en su recorrido como jugador, con lo que es el máximo artillero colombiano en la historia del fútbol, todo un hito en el que ha dejado atrás a otros grandes referentes.

De hecho, detrás en la lista aparece Falcao García, con 356 anotaciones, aunque parece lejos que lo alcance por ahora debido a que no tiene un equipo en la actualidad después de su salida de Millonarios.

Moreno lleva 17 goles anotados en 35 partidos disputados de manera oficial en lo corrido de 2025, toda una demostración del momento que le ha permitido llegar de nuevo a sus 39 años al seleccionado nacional.

