A diferencia de una figura de Selección Colombia que se luce en el exterior, uno de los jugadores que ha estado dentro del actual proceso de mayores en el equipo masculino está en el ojo del huracán.

La llegada de la próxima convocatoria para la Eliminatoria contra Bolivia y Venezuela sirvió para que salga a flote uno de los temas que han sido parte de la controversia entre los fanáticos del fútbol nacional.

Jhon Jáder Durán, que tuvo una insólita lesión un día antes de que se hiciera público este llamado a los futbolistas, quedó en la mira debido a su repentina salida antes de la nómina y a una controversia sobre la que se filtró una información.

¿Qué pasó entre James Rodríguez y Jhon Durán en Selección Colombia?

La exclusión de Durán en el partido contra Perú en Barranquilla, donde tuvo evidentes gestos de incomodidad en la cancha, llevó a rumores de que James Rodríguez lo confrontó en el camerino.

Esa especulación tuvo ahora una voz por parte de una versión que el comentarista Eduardo Luis López, narrador de Win Sports y Canal RCN, quien sorprendió con lo que James Rodríguez y David Ospina le habrían dicho al delantero de 21 años por ese comportamiento.

“Me enteré de que los líderes del grupo, James y David [Ospina], hablaron con Durán y otro jugador. Le dijeron: ‘Venga, jovencito; bájele, hermano. Qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho'”, aseguró el comunicador en conversación con la emisora La FM, replicado por Futbolred.

Precisamente, el periodista Juan Diego Cadavid lo secundó sobre ese tema al compararlo con Rodríguez, de quien si bien afirmó que no tiene un liderazgo, también aclaró que no ha provocado animadversiones dentro del seleccionado como sí pasa con el actual jugador de Fenerbahce.

“Durán sí ha tenido actitudes que los demás dicen: ‘¿Este qué?'”, aseguró el panelista de La FM sobre la actual situación por la que pasa el delantero que ha hecho parte del proceso bajo la batuta del director técnico Néstor Lorenzo.

¿Cómo perciben a James Rodríguez en Selección Colombia?

Juan Diego Cadavid sorprendió al indicar que a James Rodríguez lo perciben muy diferente de lo que en su momento transmitían Falcao García o David Ospina como capitanes en el seleccionado colombiano.

“A James Rodríguez en el grupo no lo ven como un líder. No lo ven como una mala persona, no genera quiebres, peor no lo ven como veían a un Falcao o a un David”, aseguró el comunicador.

Precisamente, al referirse a ese tema, el panelista de la FM comparó la reacción de la plantilla frente al referente en los momentos en los que se requiere una reacción de quiebre dentro del equipo.

“Cuando Falcao se ponía serio, todo el mundo se callaba; cuando David se ponía serio, todo el mundo se callaba; y cuando James habla, dicen: ‘Eso en 10 minutos se le pasa y va a venir a mamar gallo con nosotros’, porque lo ven como uno más. No es un líder”, sentenció.

¿Cuándo juega Selección Colombia?

El próximo partido oficial de la Selección Colombia es el jueves, 4 de septiembre de 2025, contra Bolivia. Este encuentro, por la penúltima fecha de las eliminatorias, se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y es vital para las aspiraciones del equipo de asegurar su cupo. Cinco días después, el martes 9 de septiembre, Colombia cerrará su participación en el torneo visitando a Venezuela en Maturín.

Una vez finalizada esta etapa clasificatoria, la selección no detendrá su actividad. La Federación Colombiana de Fútbol ha confirmado una importante gira de partidos amistosos en Estados Unidos durante el mes de octubre. Estos encuentros servirán para medir al equipo contra rivales de la Concacaf, ambos clasificados al Mundial como anfitriones.

Los amistosos programados son:

Colombia vs. México: Sábado, 11 de octubre de 2025, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Sábado, 11 de octubre de 2025, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Colombia vs. Canadá: Martes, 14 de octubre de 2025, en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.

Además, se ha confirmado un amistoso contra Nueva Zelanda para la ventana FIFA de noviembre, consolidando un calendario exigente que busca preparar al equipo para los grandes retos de 2026.

