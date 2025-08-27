Se trata de Ivonne Chacón, jugadora que cumple 28 años y una de las estrellas del Levante UD, de la liga de España, que también participó en el Mundial Femenino de Australia con la Selección Colombia.

La oriunda de la capital colombiano estaría a punto de reforzar al Chicago Stars FC, en Estados Unidos, equipo que estaría dispuesto a pagar una cláusula de casi 500.000 euros (más de 2.000 millones de pesos), para que la futbolista llegue a sus filas, aseguró el periodista deportivo de ESPN Julián Capera.

De darse el acuerdo, Chacón se convertiría en la futbolista colombiana más cara de la historia, superando a Mayra Ramírez, por la que el Chelsea pagó 450.000 euros. En ese momento, la cundinamarqués se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino, aunque posteriormente fue superada por la zambiana Racheal Kundananji, por la que el Bay FC 805.000 euros.

🚨🇨🇴 Exclusiva: Ivonne Chacón está a mínimos detalles de convertirse en la futbolista colombiana de traspaso más alto en la historia. Chicago Stars FC 🇺🇸 pagará la cláusula de salida al Levante 🇪🇸 (cerca de 500k€) y superará la operación de Mayra Ramirez al Chelsea. pic.twitter.com/T3zKip9f9O — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 27, 2025

¿Cuál es el fichaje más caro en la historia del fútbol femenino?

El traspaso más caro jamás registrado en la disciplina se dio en este 2025, cuando El Orlando Pride, actual campeón de la NWSL, cerró un acuerdo con Tigres UANL para fichar a la talentosa delantera mexicana Lizbeth Jacqueline ‘La Maga’ Ovalle por una cifra estimada de 1,5 millones de dólares, ascendiendo a lo más alto del escalafón económico del deporte femenino mundial.

Ovalle, de solo 25 años, llega al club estadounidense tras una destacada trayectoria en Tigres, en el que se consolidó como la máxima goleadora histórica, con 136 goles y 103 asistencias en 294 partidos, además de seis títulos de liga. Su contrato en Orlando Pride se extiende hasta 2027, con opción de prolongarlo hasta 2028.

En el listado de las jugadoras más costosas también aparece Olivia Smith, que en julio de 2025 pasó del Liverpool al Arsenal por algo más de 1,3 millones de dólares, y Naomi Girma, que fue fichada por el Chelsea por en enero de 2025 por 1,1 millones de dólares.

