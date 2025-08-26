En medio de las sorpresas en el ámbito deportivo, el fuego amigo parece convertirse en un factor poco esperado dentro de los grandes equipos de fútbol. En este caso, un jugador de Colombia fue el blanco.

Jhon Jáder Durán acabó en la mira de un representante del club en el que milita en la actualidad, con declaraciones públicas que dejaron en evidencia una inconformidad en el arranque de la temporada.

Sin que haya tenido mayor cantidad de competencia, el cuestionamiento durante una entrevista mostró lo retador que es este capítulo en Turquía para el delantero de la Selección Colombia.

¿Qué opinan en Fenerbahce sobre Jhon Jáder Durán?

Uno de los directivos de Fenerbahce criticó con dureza el rendimiento de Jhon Jáder Durán desde su llegada al equipo. Murat Asik, integrante de la Junta del Consejo Superior del club turco, arremetió contra el colombiano.

“El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”, afirmó Asik en 343 Digital.

La producción goleadora del atacante de 21 años (nació el 13 de diciembre de 2003) en los partidos oficiales que lleva el jugador con el tradicional equipo de Turquía es un factor que abre paso a la crítica.

Durán ha marcado un gol en los cinco duelos disputados, lo que se convirtió en punto de señalamiento para un futbolista que llegó como el fichaje más estelar en la nómina que dirige el portugués José Mourinho.

De hecho, el colombiano de Fenerbahce no brilló en Champions contra Benfica en el partido de ida en Estambul, que acabó sin goles y que dejó más dudas que expectativas sobre lo que viene para la temporada.

¿Cuánto paga Fenerbahce por salario de Jhon Jáder Durán?

El salario de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce de Turquía es uno de los puntos más destacados de su llegada al club para la temporada 2025-2026.

Según múltiples informes de prensa deportiva tanto en Europa como en Colombia, el acuerdo es una cesión por un año desde su club Al-Nassr de Arabia Saudita, e implica una estructura salarial compartida debido al altísimo sueldo que el jugador percibe en el equipo saudí.

La cifra que más se ha reportado es que el Fenerbahce pagará aproximadamente 10 millones de euros por la temporada que Durán juegue en Estambul. Este monto corresponde a una porción del salario total del futbolista, que según diversas fuentes, asciende a una cifra que ronda entre los 20 y 25 millones de euros anuales en Al-Nassr.

La negociación para su préstamo se centró en que el club turco, dirigido por José Mourinho, pudiera incorporar al talentoso atacante sin tener que asumir la totalidad de su ficha, considerada una de las más altas para un futbolista colombiano en el mundo.

Este tipo de acuerdo, donde el club de origen cubre una parte del salario, es común en préstamos de jugadores con sueldos muy elevados. Para Fenerbahce, representa la oportunidad de contar con un delantero de alto perfil por un costo asumible para su presupuesto, mientras que para Al-Nassr es una forma de darle minutos de juego en una liga competitiva y revalorizar a su activo.

Aunque las cifras exactas son confidenciales y parte del contrato privado, el consenso en la prensa especializada es que el desembolso del club turco se sitúa en esa significativa cifra de 10 millones de euros.

¿Cuántos goles tiene Jhon Jader Durán en Champions??

Jhon Jáder Durán ha marcado 4 goles en la Champions League a lo largo de su carrera.

El delantero colombiano se ha destacado en la máxima competición de clubes de Europa con dos equipos diferentes, demostrando su capacidad goleadora en los escenarios más exigentes.

Durante la temporada 2024-2025, Durán anotó 3 goles para el club inglés en la fase de liga de la Champions League. Uno de sus tantos más recordados fue el que le marcó al Bayern Múnich el 2 de octubre de 2024, que significó una victoria histórica para su equipo.

En su actual etapa con el Fenerbahçe, Jhon Jáder Durán ya se estrenó como goleador en la competición. Marcó 1 gol en la tercera ronda de clasificación de la Champions League 2025-2026, en un partido disputado el 12 de agosto de 2025 contra el Feyenoord.

Este registro incluye tanto las fases de clasificación como la fase de liga del torneo.

