De la mano de Néstor Lorenzo, la Selección Colombia se prepara para dos partidos vitales de cara la clasificación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El primero será contra Bolivia, el próximo jueves 4 de septiembre, mientras que el segundo será ante Venezuela, el martes 9 del mismo mes.

Es así que, en vísperas al duelo correspondiente de la fecha 17 de las clasificatorias, se filtró que la convocatoria podría salir este jueves, 28 de agosto.

Sorpresas que tendría la convocatoria se la Selección Colombia

Una de las grandes novedades que tendría la lista de Néstor Lorenzo sería la inclusión de Kevin Serna, quien viene siendo figura con el Fluminense de Brasil.

En cuanto al llamado de Dayro Moreno, se cree lejana la posibilidad de que sea convocado, debido a que, tal y como lo indicó Lorenzo alguna vez, el artillero tiene bastante competencia y los delanteros con presente en el exterior tendrían prioridad.

