El sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que será organizada por Estados Unidos, Canadá y México, ya tiene lugar y fecha confirmada. El evento se celebrará en el Kennedy Center de Washington, uno de los recintos culturales más importantes de la capital estadounidense.

El anuncio fue hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el Despacho Oval y en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Para el mandatario, este torneo será uno de los hitos deportivos más relevantes de su administración, pues por primera vez en la historia el Mundial se jugará en tres países y con un formato ampliado a 48 selecciones.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que el sorteo oficial se adelantará el 5 de diciembre de 2025, fecha en la que se conocerá cómo quedarán distribuidos los grupos para el torneo que marcará un nuevo capítulo en la historia de la Copa del Mundo.

En medio del anuncio, Infantino llevó el trofeo dorado de la Copa al Despacho Oval, en un gesto poco común, ya que normalmente solo pueden tocarlo los presidentes de la FIFA, los mandatarios de los países organizadores y los campeones.

“Como usted es un ganador, también puede tocarla”, le dijo Infantino a Trump. El mandatario, sonriente, no dudó en alzar la copa y bromear: “¿Puedo quedármela? Es una pieza de oro preciosa”.

En dónde está el trofeo de la Copa del Mundo

El detalle no pasó desapercibido. Medios internacionales recordaron que no es la primera vez que un trofeo permanece más de lo previsto en la Casa Blanca: la Copa del Mundial de Clubes sigue allí más de un mes después de que el Chelsea la ganara en Nueva Jersey.

