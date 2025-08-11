Este lunes 11 de agosto, Fifa abrió oficialmente la convocatoria para los voluntarios que quieran estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el torneo de fútbol más importante del mundo que por primera vez reunirá a 48 selecciones.

(Ver también: EE. UU. advierte a colombianos que sueñan con ir al Mundial 2026 por lío con la visa)

Estas personas son muy importantes porque son las que están pendientes de que todo salga bien, desde la limpieza hasta la hidratación, transporte y mucho más.

Es más, esta es una gran experiencia porque más allá de lo desgastante que puede ser, el estar cerca a los mejores jugadores del mundo, los técnicos, estar dentro de los camerinos y vivir todo de una forma más inmersiva es muy llamativo.

Lee También

“Me complace anunciar que la Fifa ha iniciado el proceso de solicitud para el Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la Fifa 26. Con una participación prevista de alrededor de 65.000 voluntarios, este será el programa de voluntarios más grande de un evento de la FIFA hasta la fecha”, dijo Gianni Infantino, presidente de Fifa.

Y agregó: “Los voluntarios son el corazón, el alma y la sonrisa de las competiciones de la Fifa. Tienen la oportunidad de mostrar su orgullo local, conocer el detrás de escena del torneo y crear recuerdos y amistades que pueden durar toda la vida, al tiempo que apoyan un evento histórico. Esperamos que las personas interesadas se unan a nosotros para dar la bienvenida al mundo a Norteamérica en 2026″.

Requisitos para ser voluntario en el Mundial 2026

Ahora, antes de aplicar, tenga en cuenta que hay unos requisitos que debe cumplir para ser tenido en cuenta, los cuales son:

Disponibilidad desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Tener al menos 18 años al momento de enviar la solicitud.

Debe cumplir con los requisitos migratorios del país al que vaya, ya sea México, Estados Unidos o Canadá.

Manejar el inglés y el español, como mínimo.

Asistir a las pruebas y capacitaciones de los voluntarios.

No tener antecedentes judiciales.

Tenga en cuenta que este primer paso, el de las solicitudes, será todo agosto y todo septiembre. Luego, de octubre a enero serán las pruebas de los voluntarios. Por su parte, de diciembre a marzo se escogerán los roles de cada voluntario.

De marzo a junio habrá una preparación para que todo salga de la mejor manera y, finalmente, de junio a julio será el momento de la verdad, con el torneo disputándose en diferentes sedes.

(Ver también: Infantino frena a Trump y pone al ‘soccer’ en su lugar: “Es fútbol, se juega con los pies”)

Cómo ser voluntario del Mundial 2026

Ahora, si cumple con las condiciones y le interesa participar, debe ingresar al siguiente link y llenar sus datos personales, tales como correo, nombres, país de residencia, país en el que le gustaría estar y aceptar los términos y condiciones.

Luego, ya debe reunir la documentación que se le pide y así irá avanzando en el proceso hasta que sea aceptado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.