En los días recientes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó la atención sobre un problema que afecta directamente a miles de colombianos: los extensos tiempos de espera para obtener una visa estadounidense.

Según Rubio, la alta demanda que causan eventos internacionales como la Copa Mundial de la Fifa llevó a que las embajadas y consulados en países como Colombia se vean saturados, lo cual podría impedir que muchos viajeros logren asistir a estos encuentros deportivos.

Durante una rueda de prensa, Rubio admitió que la presión sobre los servicios consulares norteamericanos es alta debido al interés que despiertan estos eventos.

“Estamos buscando maneras de duplicar el horario en algunas de nuestras embajadas alrededor del mundo debido a los requisitos de visa. Por ejemplo, si aún no ha solicitado una visa desde Colombia, probablemente no podrá llegar aquí y asistir al Mundial, a menos que implementemos el doble horario”, dijo Rubio.

La reacción en Colombia no se hizo esperar, especialmente en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su desencanto al enterarse de que sus planes para apoyar a la selección nacional en Estados Unidos en 2026 podrían verse frustrados por la tardanza en la obtención del visado.

Cuánto demora el proceso para sacar la visa de EE. UU.

Actualmente, el proceso para obtener una visa de no inmigrante en Colombia puede demorar hasta dos años.

Un ejemplo destacado refleja esta situación: una persona que solicitó su cita para entrevista en marzo de 2023 solo logró programarla para noviembre de 2025. Estos largos plazos de espera reflejan la magnitud del problema y evidencian la urgencia de implementar soluciones.

Las autoridades estadounidenses han reconocido la gravedad de la situación y, de acuerdo con Marco Rubio, se barajan alternativas para afrontar la demanda.

Entre las opciones en análisis están la reasignación de funcionarios especializados a los consulados con mayor congestión y la posibilidad de operar en jornadas extendidas, incluso las 24 horas. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas medidas ha sido implementada efectivamente.

El problema no solo afecta la organización de la Copa Mundial. Otros eventos internacionales, como la Copa de Clubes de la FIFA y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, también impulsan la demanda de visas, por lo cual el gobierno estadounidense evalúa estrategias a largo plazo que incluyan el refuerzo de personal, la digitalización de los procedimientos y la extensión de los horarios de atención consular.

Mientras tanto, la principal recomendación para los colombianos interesados en viajar a Estados Unidos es iniciar el proceso de solicitud de visa lo antes posible. Si no se adoptan medidas drásticas y rápidas, es posible que una parte significativa de los interesados se quede por fuera de estos grandes acontecimientos internacionales no por falta de recursos, sino por no contar con el documento necesario.

